Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана по хоккею на выход в элиту перед заключительным днем ЧМ-2017

Сегодня Казахстан сыграет с Венгрией, Австрия - с Польшей, а Южная Корея - с Украиной.
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Сегодня, 28 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч на чемпионате мира в первом дивизионе группы А, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним соперником подопечных Эдуарда Занковца в борьбе за путевку в элиту будет сборная Венгрии. Встреча начнется в 16:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее можно посмотреть здесь.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, явным фаворитом этого матча будет сборная Казахстана. Так, коэффициент на победу казахстанских хоккеистов равен 1,24, в то время как на успех Венгрии - 8,00. На то, что основное время встречи завершится вничью, коэффициент равен 6,20. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Однако даже если сборная Казахстана одержит победу в этом матче, то нужно будет ждать результатов встреч Польша - Австрия (20:00) и Южная Корея - Украина (23:30). Именно после этих матчей и станет ясно, кто выступит в следующем году в элите.
По мнению букмекеров, в матче Польша - Австрия фаворитом являются вторые. Так, коэффициент на победу австрийцев равен 1,55, на успех поляков - 4,20, а на ничью - 4,75.
В заключительном матче первого дивизиона группы А Южная Корея - Украина букмекеры прогнозируют победу южнокорейцев. Так, коэффициент на их победу равен 1,39, на ничью - 4,90, а на успех украинцев - 6,00.
Таким образом, букмекеры прогнозируют, что Австрия наберет 12 очков и займет первое место в группе. Южная Корея также с 12 баллами - вторую строчку, а Казахстан с 11 очками расположится на третьем месте и не сможет пробиться в этом году в элиту.