Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Казахстан - Венгрия

Начало в 16:30 по времени Астаны.
Сегодня 10:38
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Фото с сайта wmia2017.iihf.com
Сегодня, 28 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет последний матч чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, проходящего в Киеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Эдуарда Занковца будет команда Венгрии. Матч начнется в 16:30 по времени Астаны, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Напомним, сборная Австрии по хоккею разгромила Южную Корею и усложнила шансы Казахстана на выход в элиту.
Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.