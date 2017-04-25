Будем надеяться, что сборная Южной Кореи выиграет у Австрии - Занковец

Тренер сборной Казахстана прокомментировал ход чемпионата мира.

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды над Украиной на чемпионате мира в Киеве, сообщает Шайба.kz.

- Я думаю, сегодня у нас объективно было преимущество. Но, к сожалению, после счета 2:0 ребята утратили чувство опасности. Все может перевернуться в обратную сторону, если утратить бдительность. Соперник это продемонстрировал. Они хорошо сыграли на контратаках. Надо отдать им должное, ребята из сборной Украины старались до конца, боролись и создали нам немало хлопот, плюс вратарь отыграл здорово.

- Какой можете дать прогноз на матч между Южной Кореей и Украиной? В чем сильные стороны Южной Кореи?

- Надо отдать должное украинским ребятам. Во-первых, они борются до конца, насколько я вижу, в каждой игре. Но, с моей точки зрения, Южная Корея быстрее. Наверное, это самая быстрая команда на турнире.

- Что скажете об их легионерах?

- Вратарь очень хорошего уровня. У них сбалансированный состав, быстрые игроки, все четыре звена играют на одном уровне. Легионеры-защитники хорошие.

- У Украины в воротах играл 18-летний мальчик, у Казахстана - 37-летний Виталий Колесник, у которого за спиной Олимпиада и колоссальный опыт. Внесли какие-то правки и что-то изменили, увидев, что в воротах соперника не Эдуард Захарченко, а Богдан Дьяченко?

- Нет-нет. В любой команде любой тренер сначала исходит из того, кто в своем составе лучше готов, на кого можно больше положиться, и в самую последнюю очередь смотрит, кто играет в воротах у соперника.

- Какую дадите оценку действиям молодого голкипера?

- Он сыграл великолепно.

- Ваш последний соперник - сборная Венгрии. У вас будет преимущество за счет дополнительного дня отдыха?

- Я думаю, это для нас хорошо, что есть день отдыха. Не могу говорить за соперника. Если между играми не меньше 20 часов, то, в принципе, особой разницы нет. Насколько я знаю, у них будет больше времени на отдых между завтрашней игрой и игрой с нами. Безусловно, для нас хорошо, что мы отдыхаем. А для них это небольшой минус, что они играют два дня подряд.

- Игры проходят каждый день. Такого в турнирах первого и второго дивизиона не было. Было 5 игровых дней и 2 дня отдыха. Как Вам этот регламент? Что он меняет?

- Я вообще в таком турнире участвую первый раз. Мне сложно сравнить. Исходя уже из опыта, приобретенного на этом турнире, самый важный фактор - это начало турнира и качество льда. На это я бы обратил большее внимание. Сейчас можно заметить, что лед гораздо лучше. В первые дни он может повлиять на состояние игроков. Особенно если две игры подряд, то это может сказаться в негативную сторону.

- По Вашему мнению, является ли КХЛ адекватным ответом на тот уровень, который показывают европейские команды?

- Для того чтобы была сильная сборная, нужен сильный внутренний чемпионат. Если есть возможность развить внутренний чемпионат за счет увеличения количества команд и легионеров, то это один путь. Второй - присоединиться к более сильному чемпионату. Я больше за первый путь. Но сделать это очень непросто.

- И Вы, и игроки говорили, что нужно найти свою игру. Нашли ли Вы ее сейчас?

- Я думаю, по количеству опасных моментов, которые мы создали, это был самый результативный матч. Но, к сожалению, нервный.

- Что случилось во втором периоде? Почему упустили инициативу?

- Мы ее не упускали. Но утратили бдительность и чувство опасности. Допустили несколько ошибок, соперник использовал их на 100 процентов.

- Как оцените соперника? Знали, что будет тяжелый матч? С Австрией они сыграли всего 1:0.

- Да, мы готовились к тяжелой игре. Особенно тяжело играть, когда ты владеешь инициативой, у вратаря не так много работы, ему при такой игре очень тяжело играть. Если игроки начинают чувствовать самоуверенность, то жди опасности.

- Ругали их после игры?

- После игры - нет, но в перерыве было.

- Сборная Венгрии тоже очень серьезно настроена. Каков настрой на них?

- Нам надо восстановиться. У нас завтра как раз будет день для подготовки. Все ребята понимают, что это решающий матч на турнире. С мотивацией проблем не будет. Нам надо быть готовыми показать хорошую игру, показать хорошую коллективную игру и не допускать ошибок, которые были в сегодняшнем матче.

- Нравится ли Вам игра Никиты Михайлиса? Вы, вроде, ему чуть больше игрового времени даете?

- Что касается игрового времени, он получал его достаточно и в предыдущих матчах. Он забил сегодня решающий гол, он молодец. Он снял много вопросов. Без его индивидуального мастерства нам было бы очень и очень несладко.

- Доус и Боченски выделяются, а Бойд до сегодняшнего дня был не так заметен. С чем связываете, может быть, спад в его игре?

- Я бы не сказал, что у него спад. Надо понимать, что он играет этот сезон без предсезонной подготовки. Как раз в это время это решающий фактор. Если смотреть на игроков, которые регулярно проходят предсезонную подготовку, они как раз весной всегда в хорошей форме.

- Что думаете о матче Южная Корея - Австрия? Корейцы ведь могут проиграть.

- Специально проигрывать они не будут. Я исключаю этот фактор. На 100 процентов уверен, что игра будет настоящая. Одинаковые соперники. Будем надеяться, что выиграет сборная Южной Кореи.

- Будете смотреть игру?

- Нет, буду смотреть игру сборной Венгрии.

- У венгров самая мощная поддержка. Как намерены психологически разгрузить ребят, чтобы они не обращали внимание на такое давление?

- Я думаю, что самая мощная поддержка все-таки у сборной Украины, потому что они дома. Я не думаю, что для ребят, которые играли в плей-офф КХЛ, это будет серьезный психологический удар. Не будем при подготовке на это обращать внимание.

Напомним, в последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

На данный момент с 9 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже по четыре матча, тогда как другие команды - по три. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться тут.