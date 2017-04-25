Будем надеяться, что сборная Южной Кореи выиграет у Австрии - Занковец

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Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
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Кукушкин Лоренци 0:2
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Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
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Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
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Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
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Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
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Австралия Новая Зеландия 18:3
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США Казахстан 15:10
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
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Севилья Сельта 00:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
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Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
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Тоттенхэм Арсенал 21:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
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Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
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Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Будем надеяться, что сборная Южной Кореи выиграет у Австрии - Занковец

Тренер сборной Казахстана прокомментировал ход чемпионата мира.

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1 Комментариев
Фото с сайта shaiba.kz
Фото с сайта shaiba.kz

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды над Украиной на чемпионате мира в Киеве, сообщает Шайба.kz.

- Я думаю, сегодня у нас объективно было преимущество. Но, к сожалению, после счета 2:0 ребята утратили чувство опасности. Все может перевернуться в обратную сторону, если утратить бдительность. Соперник это продемонстрировал. Они хорошо сыграли на контратаках. Надо отдать им должное, ребята из сборной Украины старались до конца, боролись и создали нам немало хлопот, плюс вратарь отыграл здорово.

- Какой можете дать прогноз на матч между Южной Кореей и Украиной? В чем сильные стороны Южной Кореи?

- Надо отдать должное украинским ребятам. Во-первых, они борются до конца, насколько я вижу, в каждой игре. Но, с моей точки зрения, Южная Корея быстрее. Наверное, это самая быстрая команда на турнире.

- Что скажете об их легионерах?

- Вратарь очень хорошего уровня. У них сбалансированный состав, быстрые игроки, все четыре звена играют на одном уровне. Легионеры-защитники хорошие.

- У Украины в воротах играл 18-летний мальчик, у Казахстана - 37-летний Виталий Колесник, у которого за спиной Олимпиада и колоссальный опыт. Внесли какие-то правки и что-то изменили, увидев, что в воротах соперника не Эдуард Захарченко, а Богдан Дьяченко?

- Нет-нет. В любой команде любой тренер сначала исходит из того, кто в своем составе лучше готов, на кого можно больше положиться, и в самую последнюю очередь смотрит, кто играет в воротах у соперника.

- Какую дадите оценку действиям молодого голкипера?

- Он сыграл великолепно.

- Ваш последний соперник - сборная Венгрии. У вас будет преимущество за счет дополнительного дня отдыха?

- Я думаю, это для нас хорошо, что есть день отдыха. Не могу говорить за соперника. Если между играми не меньше 20 часов, то, в принципе, особой разницы нет. Насколько я знаю, у них будет больше времени на отдых между завтрашней игрой и игрой с нами. Безусловно, для нас хорошо, что мы отдыхаем. А для них это небольшой минус, что они играют два дня подряд.

- Игры проходят каждый день. Такого в турнирах первого и второго дивизиона не было. Было 5 игровых дней и 2 дня отдыха. Как Вам этот регламент? Что он меняет?

- Я вообще в таком турнире участвую первый раз. Мне сложно сравнить. Исходя уже из опыта, приобретенного на этом турнире, самый важный фактор - это начало турнира и качество льда. На это я бы обратил большее внимание. Сейчас можно заметить, что лед гораздо лучше. В первые дни он может повлиять на состояние игроков. Особенно если две игры подряд, то это может сказаться в негативную сторону.

- По Вашему мнению, является ли КХЛ адекватным ответом на тот уровень, который показывают европейские команды?

- Для того чтобы была сильная сборная, нужен сильный внутренний чемпионат. Если есть возможность развить внутренний чемпионат за счет увеличения количества команд и легионеров, то это один путь. Второй - присоединиться к более сильному чемпионату. Я больше за первый путь. Но сделать это очень непросто.

- И Вы, и игроки говорили, что нужно найти свою игру. Нашли ли Вы ее сейчас?

- Я думаю, по количеству опасных моментов, которые мы создали, это был самый результативный матч. Но, к сожалению, нервный.

- Что случилось во втором периоде? Почему упустили инициативу?

- Мы ее не упускали. Но утратили бдительность и чувство опасности. Допустили несколько ошибок, соперник использовал их на 100 процентов.

- Как оцените соперника? Знали, что будет тяжелый матч? С Австрией они сыграли всего 1:0.

- Да, мы готовились к тяжелой игре. Особенно тяжело играть, когда ты владеешь инициативой, у вратаря не так много работы, ему при такой игре очень тяжело играть. Если игроки начинают чувствовать самоуверенность, то жди опасности.

- Ругали их после игры?

- После игры - нет, но в перерыве было.

- Сборная Венгрии тоже очень серьезно настроена. Каков настрой на них?

- Нам надо восстановиться. У нас завтра как раз будет день для подготовки. Все ребята понимают, что это решающий матч на турнире. С мотивацией проблем не будет. Нам надо быть готовыми показать хорошую игру, показать хорошую коллективную игру и не допускать ошибок, которые были в сегодняшнем матче.

- Нравится ли Вам игра Никиты Михайлиса? Вы, вроде, ему чуть больше игрового времени даете?

- Что касается игрового времени, он получал его достаточно и в предыдущих матчах. Он забил сегодня решающий гол, он молодец. Он снял много вопросов. Без его индивидуального мастерства нам было бы очень и очень несладко.

- Доус и Боченски выделяются, а Бойд до сегодняшнего дня был не так заметен. С чем связываете, может быть, спад в его игре?

- Я бы не сказал, что у него спад. Надо понимать, что он играет этот сезон без предсезонной подготовки. Как раз в это время это решающий фактор. Если смотреть на игроков, которые регулярно проходят предсезонную подготовку, они как раз весной всегда в хорошей форме.

- Что думаете о матче Южная Корея - Австрия? Корейцы ведь могут проиграть.

- Специально проигрывать они не будут. Я исключаю этот фактор. На 100 процентов уверен, что игра будет настоящая. Одинаковые соперники. Будем надеяться, что выиграет сборная Южной Кореи.

- Будете смотреть игру?

- Нет, буду смотреть игру сборной Венгрии.

- У венгров самая мощная поддержка. Как намерены психологически разгрузить ребят, чтобы они не обращали внимание на такое давление?

- Я думаю, что самая мощная поддержка все-таки у сборной Украины, потому что они дома. Я не думаю, что для ребят, которые играли в плей-офф КХЛ, это будет серьезный психологический удар. Не будем при подготовке на это обращать внимание.

Напомним, в последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

На данный момент с 9 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже по четыре матча, тогда как другие команды - по три. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться тут.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Стратег Сегодня 12:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Надо играть и выигрывать чтобы потом не надеятся что Корея выиграет
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