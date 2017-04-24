Аскар Мамин прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ в Киеве

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Аскар Мамин прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ в Киеве

Команда рискует остаться без путевки в "элиту".

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15 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com

Президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира. После трех встреч казахстанская команда, считавшаяся фаворитом турнира, занимает третье место в группе, рискуя остаться без путевки в ТОП-дивизион.

- Аскар Узакпаевич, можно ли, учитывая результат сборной по прошествии трех игр, назвать выступление на чемпионате мира неудовлетворительным?

- Пока рано делать выводы. Надежда еще есть. 

- А если команда не выйдет в "элиту"?

- Посмотрим...

- Какие-то последствия на тренера будут распространяться?

- Пока не могу сказать. После завершения турнира сделаем выводы.

Напомним, сегодня, 26 апреля, в 23:30 сборная Казахстана проведет предпоследний матч чемпионата мира против Украины. О том, как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея, можно прочитать по этой ссылке.

  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 16:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 256
Оба уходите
Ответить 6
 
Абдрахман Тогызбаев Сегодня 16:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Нурлан сен кайтып келсей
Ответить 0
 
Сатыбалды Супыгалиев Сегодня 17:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
Абдрахман Тогызбаев, Оның да бітіргенін көрдік қой. Балалар хоккейі дамып келеді, әлі-ақ өзіміздің балалар айды аспанға шығарады деп үміттенейік.
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 17:29
Статус: Профи
Рейтинг: 440
Сатыбалды Супыгалиев,умиттенип журе бер, 26 жыл болды умиттенип жургенимизге.
Ответить 0
 
OMANSIO Сегодня 16:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
ДА СКОРЕЕ БОЛЬШЕ ВИНОВАТ АСКАР МАМИН ЧЕМ ТРЕНЕР..ОН ИГРАЕТ ТЕМ ЧТО ЕСТЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ.ХОКЕЕЙ В Казахстане все ниже иниже..СКОРО И НИЗШИЙ ДиВИЗИОН СКАТИМСЯ И ЛЕГИОНЕРЫ НЕ ПРИЧЕМ .Система вся прогнила сверху донизу
Ответить 4
 
Fater Сегодня 16:40
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1182
Надо делать сильным Барыс, что бы успешно выступать в КХЛ, лучше смотреть целый сезон Барыс в КХЛ где интерес и драйв. А Аскару Узакпаевичу огромный рахмет, благодаря таким как он хоккей в стране начал развиваться, как вспомню что было раньше то волосы дыбом встают, когда целые команды уезжали из Уст-Каменогорска в Россию в полном составе,.когда готовили игроков для России....а сейчас идёт развитие по всем фронтам, очень много малышей играют и тренируются в ДЮСШ Барыса, очень интересный местный чемпионат где сейчас идёт красивый финал Номад-Темиртау, хороший сезон провёл Барыс но нужно усиливать состав всё равно, а раньше не чего этого не было, через пять лет где то будут у нас сильное поколение своих игроков и за это огромное спасибо Аскару Мамину.
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 16:55
Статус: Профи
Рейтинг: 440
Fater,пять лет назад то же так говорили, что будет сильное поколение, что что, но это я точно помню!
Ответить 2
 
Ex Aeqo Et Bono Сегодня 16:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Fater, наверное это хотел сказать Мамин, но решил нанять кого то
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 17:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Что за идиотизм нахал провалил всё и ещё заявляет подумаем что за безответственность железнодарожик не должен на двух креслах сидеть Мамин не спортсмен он далек от хоккея никакого развития нет только спад дегродация Мамин уходи!!! Позорник
Ответить 1
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 17:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 256
Быкова надо гл.тренером
Ответить -2
 
Сахи Шегебаев Сегодня 17:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Қазақ доптаяғының деңгейі құлдырауына басты кінәлі, меніңше де осы шенеуік.
Ответить 0
 
Кайрат Нурахметов Сегодня 17:58
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Применяйте состав!!! Верните тот состав который был на предыдущих играх с 16.12.2016г. Отличный состав был все местные. Зачем ставить основной состав барыса на сборнуюjQuery181040777689480030355_1493207660935? Они и так продули чемпионат клубный а вы им доверили сборную! ((((.
Ответить 0
 
Кайрат Нурахметов Сегодня 17:58
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Применяйте состав!!! Верните тот состав который был на предыдущих играх с 16.12.2016г. Отличный состав был все местные. Зачем ставить основной состав барыса на сборнуюjQuery181040777689480030355_1493207660935? Они и так продули чемпионат клубный а вы им доверили сборную! ((((.
Ответить 0
 
Кайрат Нурахметов Сегодня 18:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
ПОМЕНЯЙТЕ СОСТАВ!!!
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 18:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 987
Мамин, уходи и забери своего лысого и освободи место специалисту своего дело. У во всех федерациях по всему виду спорта сидят не спортсмены., люди которые долек от спорта по моему они в детстве дворовый футбол и хоккей не играли а просто учились сделали себе должность но не спортивный.
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