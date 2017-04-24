Аскар Мамин прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ в Киеве

Команда рискует остаться без путевки в "элиту".
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Президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира. После трех встреч казахстанская команда, считавшаяся фаворитом турнира, занимает третье место в группе, рискуя остаться без путевки в ТОП-дивизион.
- Аскар Узакпаевич, можно ли, учитывая результат сборной по прошествии трех игр, назвать выступление на чемпионате мира неудовлетворительным?
- Пока рано делать выводы. Надежда еще есть.
- А если команда не выйдет в "элиту"?
- Посмотрим...
- Какие-то последствия на тренера будут распространяться?
- Пока не могу сказать. После завершения турнира сделаем выводы.
Напомним, сегодня, 26 апреля, в 23:30 сборная Казахстана проведет предпоследний матч чемпионата мира против Украины. О том, как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея, можно прочитать по этой ссылке.