Поражение от Южной Кореи не удивило. Теперь Казахстану будет сложно выйти в элиту - эксперт

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Тобол 99:70
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 00:45
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 19:30
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 19:30
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:0
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
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Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Поражение от Южной Кореи не удивило. Теперь Казахстану будет сложно выйти в элиту - эксперт

Впервые в своей истории Казахстан уступил корейцам.

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9 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Бывший государственный тренер Казахстана по хоккею Сергей Шавернев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение сборной Казахстана от Южной Кореи на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве.

- Я ожидал, что не будет легкой прогулки. Здесь неожиданности нет. Все нормально и закономерно. Первый сигнал для нас был еще в далеком 2003 году, когда молодежная сборная Южной Кореи победила казахстанцев.

Мне довелось общаться с корейскими хоккейными менеджерами, и я увидел их отношение к делу. Они пригласили титулованного тренера из НХЛ и активизировали свой внутренний чемпионат. К тому же они натурализовали более сильных канадцев, чем наши. Повторюсь, для меня ничего удивительного в поражении Казахстана нет. Еще один подарок я ожидаю от венгров, - отметил Шавернев.

- Выйти из этой группы возможно?

- Теперь получается, что даже из этой группы нам будет сложно выйти. Как правило, нашими конкурентами были Польша и Украина. Благодаря натурализованным легионерам сейчас уровень хоккея выровнялся. Они задают тон.

Вспомните сенсационную победу сборной Румынии в 2013 году над Казахстаном. Тогда ключевую роль в успехе румын сыграли натурализованные канадцы. Хоккеисты среднего уровня на своей родине стали лидерами румынской команды. Если раньше в национальных федерациях предпочитали полагаться на коренных хоккеистов, то сейчас хоккей вступил в стадию коммерциализации.

Взять, к примеру, Кыргызстан. Приведите какого-нибудь казахского паренька - он там будет на голову выше любого. В то же время на родине он будет посредственным игроком. Смотрите, как ребята, играя за другие сборные, раскрываются и показывают результаты.

- Какие выходы из сложившейся ситуации Вы видите? 

- Нам нужно было делать акцент на своих игроков, благо строятся новые ледовые арены. Сейчас нужно тратить средства не на легионеров, а на специалистов, которые будут нести эту культуру хоккея высшего мастерства. Надо нам тратиться на маркетинговую составляющую хоккея, а не на легионеров. Они же не бесплатно играют за сборную.

Безусловно, в какой-то момент в легионерах была необходимость, однако она себя не оправдала. Конечно, Боченски, Далмэн и другие легионеры принесли пользу, однако нам нужно поднимать уровень своего чемпионата. Насколько бы проще не был способ использования легионеров, нам нужно делать акцент на своих хоккеистов.

Ранее сборная Казахстана по хоккею впервые в истории уступила соперникам из Южной Кореи - 2:5. По ходу встречи команда Эдуарда Занковца вела со счетом 1:2, но в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы. Следующую игру сборная Казахстана проведет 25 апреля против сборной Польши.

В элитный дивизион выйдут две лучшие команды из шести, которые играют на ЧМ в Киеве. 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Рауан Еркебаев Сегодня 16:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 881
Да помню поражение от Румынии кажется 1-0 проиграли ,помню один ставочник хвастался что поднял на этом, 40 давали на победу румын ,говорит была инфа что на эту игру едет 2 или 3 состав сборной
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Рауан Еркебаев Сегодня 16:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 881
Да помню поражение от Румынии кажется 1-0 проиграли ,помню один ставочник хвастался что поднял на этом, 40 давали на победу румын ,говорит была инфа что на эту игру едет 2 или 3 состав сборной
Ответить 0
 
Кенжебай Сегодня 16:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 791
они натурализовали более сильных канадцев чем наши.Наши получается не играют как они и не отдаются в полную силу!Да точно надо своих игроков своих воспитанников и тренера опытного из Канады или Чеха!
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Мурат Смагулов Сегодня 17:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 107
Рано играть похоронный марш, играли то "этнические корейцы" из Северной Америки и Канады, которые стали на лед на Родине хоккея, получали азы хоккея там же, поиграли в разных лигах. Нужно сделать правильные выводы, доводы о том, что их обыгрывали на Азиаде-это уже история. И нужно забыть эти игры и готовиться к следующим играм. Права на ошибку нет у наших спортсменов. Нужно выигрывать всех соперников с большой разнице в счете. В конце турнира может быть вариант, что придется подсчитывать разницу забитых и пропущенных шайб.
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Dmitriy Chekaev Сегодня 17:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Надеюсь оставшиеся игры выиграют
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Бейбут Есмурзин Сегодня 17:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 965
Наша федерация до сих пор надеются что они взяли Далмэна ,Бачинского , и ещё Сен Пьера на 50 лет. Казахстанских хоккеистов Лысый с#ка убрал и взял в место них ни кому не известных россиян.
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uncleBaur Сегодня 17:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
Пшеков и хохлов выиграем точно,но могут все нам испортить братья-мадьяры.Вся надежда,что они сегодня победят австрийцев и не будут мотивированными в последнем матче.
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Каппас Жакупов Сегодня 17:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Надо поднимать наш хоккей, ведь залётные уедут через 3-4 года. Брать надо пример с Китая, Кореи в любом виде спорта. Почему нет Талгата, Рымарева, Гренца?Где ребята с Караганды, Устькамана
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Nurken Toishyev Сегодня 17:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 522
Верно говорит специалист.Никакой лег не будет рвать задницу как местный.Барыс содержится на гос.средства,а играют там третьесортные Кучины,Липины,Шалаповы и.т.д. из России.Где местные?Вкладывайте деньги в местных игроков.Короче,через хоккей идет распил народных денег
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