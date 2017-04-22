Поражение от Южной Кореи не удивило. Теперь Казахстану будет сложно выйти в элиту - эксперт

Впервые в своей истории Казахстан уступил корейцам.
Сегодня 16:28
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею пропустила пять шайб от Южной Кореи и потерпела первое поражение на ЧМ
- Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории проиграла Южной Корее
Фото с сайта iihf.com
Бывший государственный тренер Казахстана по хоккею Сергей Шавернев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение сборной Казахстана от Южной Кореи на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве.
- Я ожидал, что не будет легкой прогулки. Здесь неожиданности нет. Все нормально и закономерно. Первый сигнал для нас был еще в далеком 2003 году, когда молодежная сборная Южной Кореи победила казахстанцев.
Мне довелось общаться с корейскими хоккейными менеджерами, и я увидел их отношение к делу. Они пригласили титулованного тренера из НХЛ и активизировали свой внутренний чемпионат. К тому же они натурализовали более сильных канадцев, чем наши. Повторюсь, для меня ничего удивительного в поражении Казахстана нет. Еще один подарок я ожидаю от венгров, - отметил Шавернев.
- Выйти из этой группы возможно?
- Теперь получается, что даже из этой группы нам будет сложно выйти. Как правило, нашими конкурентами были Польша и Украина. Благодаря натурализованным легионерам сейчас уровень хоккея выровнялся. Они задают тон.
Вспомните сенсационную победу сборной Румынии в 2013 году над Казахстаном. Тогда ключевую роль в успехе румын сыграли натурализованные канадцы. Хоккеисты среднего уровня на своей родине стали лидерами румынской команды. Если раньше в национальных федерациях предпочитали полагаться на коренных хоккеистов, то сейчас хоккей вступил в стадию коммерциализации.
Взять, к примеру, Кыргызстан. Приведите какого-нибудь казахского паренька - он там будет на голову выше любого. В то же время на родине он будет посредственным игроком. Смотрите, как ребята, играя за другие сборные, раскрываются и показывают результаты.
- Какие выходы из сложившейся ситуации Вы видите?
- Нам нужно было делать акцент на своих игроков, благо строятся новые ледовые арены. Сейчас нужно тратить средства не на легионеров, а на специалистов, которые будут нести эту культуру хоккея высшего мастерства. Надо нам тратиться на маркетинговую составляющую хоккея, а не на легионеров. Они же не бесплатно играют за сборную.
Безусловно, в какой-то момент в легионерах была необходимость, однако она себя не оправдала. Конечно, Боченски, Далмэн и другие легионеры принесли пользу, однако нам нужно поднимать уровень своего чемпионата. Насколько бы проще не был способ использования легионеров, нам нужно делать акцент на своих хоккеистов.
Ранее сборная Казахстана по хоккею впервые в истории уступила соперникам из Южной Кореи - 2:5. По ходу встречи команда Эдуарда Занковца вела со счетом 1:2, но в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы. Следующую игру сборная Казахстана проведет 25 апреля против сборной Польши.
В элитный дивизион выйдут две лучшие команды из шести, которые играют на ЧМ в Киеве.
- Я ожидал, что не будет легкой прогулки. Здесь неожиданности нет. Все нормально и закономерно. Первый сигнал для нас был еще в далеком 2003 году, когда молодежная сборная Южной Кореи победила казахстанцев.
Мне довелось общаться с корейскими хоккейными менеджерами, и я увидел их отношение к делу. Они пригласили титулованного тренера из НХЛ и активизировали свой внутренний чемпионат. К тому же они натурализовали более сильных канадцев, чем наши. Повторюсь, для меня ничего удивительного в поражении Казахстана нет. Еще один подарок я ожидаю от венгров, - отметил Шавернев.
- Выйти из этой группы возможно?
- Теперь получается, что даже из этой группы нам будет сложно выйти. Как правило, нашими конкурентами были Польша и Украина. Благодаря натурализованным легионерам сейчас уровень хоккея выровнялся. Они задают тон.
Вспомните сенсационную победу сборной Румынии в 2013 году над Казахстаном. Тогда ключевую роль в успехе румын сыграли натурализованные канадцы. Хоккеисты среднего уровня на своей родине стали лидерами румынской команды. Если раньше в национальных федерациях предпочитали полагаться на коренных хоккеистов, то сейчас хоккей вступил в стадию коммерциализации.
Взять, к примеру, Кыргызстан. Приведите какого-нибудь казахского паренька - он там будет на голову выше любого. В то же время на родине он будет посредственным игроком. Смотрите, как ребята, играя за другие сборные, раскрываются и показывают результаты.
- Какие выходы из сложившейся ситуации Вы видите?
- Нам нужно было делать акцент на своих игроков, благо строятся новые ледовые арены. Сейчас нужно тратить средства не на легионеров, а на специалистов, которые будут нести эту культуру хоккея высшего мастерства. Надо нам тратиться на маркетинговую составляющую хоккея, а не на легионеров. Они же не бесплатно играют за сборную.
Безусловно, в какой-то момент в легионерах была необходимость, однако она себя не оправдала. Конечно, Боченски, Далмэн и другие легионеры принесли пользу, однако нам нужно поднимать уровень своего чемпионата. Насколько бы проще не был способ использования легионеров, нам нужно делать акцент на своих хоккеистов.
Ранее сборная Казахстана по хоккею впервые в истории уступила соперникам из Южной Кореи - 2:5. По ходу встречи команда Эдуарда Занковца вела со счетом 1:2, но в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы. Следующую игру сборная Казахстана проведет 25 апреля против сборной Польши.
В элитный дивизион выйдут две лучшие команды из шести, которые играют на ЧМ в Киеве.