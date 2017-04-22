Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи на чемпионате мира в Киеве

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Реал М Барселона 2:3
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Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
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Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
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Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
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Ян Бублик 18:00
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Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
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Сельта Атлетик 00:45
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Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
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Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
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Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
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Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
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Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
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Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи на чемпионате мира в Киеве

Казахстанские хоккеисты пропустили четыре безответные шайбы в третьем периоде.

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13 Комментариев
Фото с сайта iihf.com
Фото с сайта iihf.com
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи (2:5) на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона в Киеве. Об этом сообщает Shaiba.kz.

- Команду соперника и главного тренера с победой. Я думаю, они заслужили эту победу. Сегодня они были лучше нас. Особенно это было видно в концовках периодов. В третьем периоде, конечно, они сыграли лучше нас. Победа закономерная.

- Как прокомментируете эпизод с участием Александра Липина? Насколько его действия были оправданы?
- Я еще не смотрел этот эпизод по видео, поэтому не знаю, насколько он был грязный. Уверен, он не хотел специально получить пять минут штрафа. Я бы хотел, чтобы все игроки в нашей команде сражались. Я не говорю, чтобы играли грязно, но сражались так, как он. Тогда у нас будут шансы. К сожалению, он был один таким на льду.

- Вы разбирали игру Южной Кореи заранее? Они сильно прогрессируют из года в год.
- Я не думаю, что у других тренеров другой подход. Первый матч - сборная Австрии, второй - Корея, следующий - Польша... Я не думаю, что тренер начинает изучать не с первого матча, а с какого-то другого.

У нас первый матч был со сборной Австрии. Мы готовились к этому матчу. Мы изучали этот матч как можно, скажем так, заранее. К матчу со сборной Кореи мы отнеслись очень серьезно. Сегодня утром на собрании мы изучали этого соперника. Мы готовились. Завтра будем готовиться к следующей игре. Заранее к какому-то сопернику, который не ближайший, мы не готовимся.

- Завтра выходной день. Что запланировали? Может быть, экскурсию по Киеву?
- Наш план на завтра мало чем будет отличаться. У нас тренировка. Через день у нас ранняя игра. Поэтому у нас не будет возможности прокатиться. Главная задача - это, конечно же, восстановиться и готовить команду к следующей игре.

- Корея была лучше? Или мы недостаточно старались?
- Вы знаете, если я говорю, что Корея была лучше, то это не значит, что она была лучше по составу как команда. Они были лучше в сегодняшней игре. А мы же были недостаточно хороши в определенных моментах, которые решили исход матча. Это самоотдача в плане блокировании бросков, в плане единоборств. Соперник был быстрее в подборе шайбы, шел к шайбе, чтобы отобрать ее. В принципе, это был закономерный результат.

- Первое звено играет, остальные на их фоне померкли.
- Да, этот момент есть. У нас первое звено и в "Барысе" является лидером, большинство матчей на их плечах в плане забитых голов. Не то чтобы в этом нет ничего неудивительного... Но мы надеемся, что ребята и со второго звена возьмут на себя роль лидера в таких матчах. Пока они не смогли этого сделать.

- Если забивает второе-третье звено, то мы выигрываем, а если только первое - проигрываем.
- Да, только одного звена недостаточно.

- Остается свободное место в заявке. Не рассматриваете быстрого и скоростного Евгения Рымарева?
- Нет.

- Он вообще не подходит Вам по стилю игры?
- У нас были игроки, которые готовились к чемпионату мира. Все они оставили хорошее впечатление при подготовке. Поэтому у нас состав определен. Я уверен, что этим составом мы должны решить задачу.

- Сколько чемпионатов мы смотрели, есть ощущение, что его не хватает. Правда.
- Состав определен. Я не думаю, что кто-то хуже, чем он.

- Дадите Виталию Колеснику испить чашу до дна?
- Как и всем нам. Он один из тех игроков, которые начинали игру, играли первый, второй и третий периоды. К сожалению, это не только его вина. Он один из наших игроков.

- После третьей шайбы не хотели его поменять?
- Нет.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 10:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5390
Занковец. Лучше уйди.позорник. пока не проиграл китаю и макао.позорник.
Ответить 0
 
Алишер Абилбек Сегодня 10:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
По идее спортсмены нам ничего не должны. Выигрывают и проигрывают - это их дело, их деньги. Они нам ничем не обязаны.
Ответить -8
 
Arlan Beybarys Сегодня 11:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1500
Алишер Абилбек,"По идее" )))) говоришь ? Умник нашелся.))) Выигрывают или проигрывают это не их только дело.Это их работа.И они деньги получают за эту работу.Это наши деньги.И мы на своих работах работаем и получаем за это деньги.И эти деньги отрабатываем как положено.И , если мы плохо работаем, то получаем выговор.И пусть они отрабатывают деньги и хорошо работают, а не ползают как тараканы.И мы болеем за свою страну,то есть и за свою команду.И эта команда обязана и нам,и своей стране.Своей игрой и своим результатом.Просто своей работой.Или пусть не играют за нашу страну.
Ответить 7
 
prymypyl Сегодня 10:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Размытые фразы,нелогичные ответы он просто растерян.Вердикт виновен во всём не нужен он ни барысу ни сборной.
Ответить 2
 
Рауан Еркебаев Сегодня 10:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 869
Одолжение как будто делает ,сорлы вали домой недотренер откуда тебя нашли то ,самый позорный тренер в истории сборной ,нет вы видите он даже не извинился перед болельщиками, типа проиграли и чё ,да болт тебе в одно место
Ответить 4
 
Galumjan Baikazakov Сегодня 11:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Да вообще это лысятина эго лысую башку надо раскатать.Нет слов про наших пазорише а не хоккей
Ответить 1
 
ARYSTAN Сегодня 11:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2182
помню как сейчас при Назарове все матчи выиграли без единого поражения когда на высший дивизион проходили
куда руководство смотрит?
отправили бы тех кто выступал на азиаде в Японии 2017 и то они бы раскатали бы их
Ответить 2
 
Рауан Еркебаев Сегодня 11:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 869
Алишер .деньги они получают за счет государство ,Барыс оплачивается Нацфондом тоесть народными деньгами ,налогоплательщиками ешкімнің əкесінің мұнайы емес ,халықтықы содан тускен ақшаға қаржыландырып отыр осы сорлыларды ,так что они еще как обязаны
Ответить 2
 
Galumjan Baikazakov Сегодня 11:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Эх ну и гадина же ты лысый. Я б тебе такой фофан поставил бы.
Ответить 2
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 11:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
да наши игоки получаем зп и да и хер с этой элитой сыты да и ладно проиграем выйграем все равно нам оплатят я бы за такую игру лешил бы зп и сделал бы так выйграл премия проиграл нет зп может тогда заиграют наши у менталитет хокейный хуже чем загранице дорожат своей работай работают на износ а наши по срать все
Ответить 2
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 11:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
да а лысый не причем любова ставь будет та же хрень нет у нас потриотов хокеистов которые боролись бы за свою родину земля матушку сливают продают и срут на все
Ответить 1
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 11:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
да вы на букмекиров играете ставку поставили мил нескалько на карею вот и
слили игру заработали бабло класс да я бы тоже рукавадил бы камандой
так ставки велеки поставим проиграем зато куча бабла супер браво
Ответить 0
 
Altay Zhumabek Сегодня 11:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Занковец, вы когда нибудь возьмете ответсвенность за поражение на себя? Или опять лёд другой, игроки не те, соперники другие, или вам борт сломанный помешал?
Ответить 1
 