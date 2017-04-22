Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи на чемпионате мира в Киеве

Казахстанские хоккеисты пропустили четыре безответные шайбы в третьем периоде.
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Фото с сайта iihf.com
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Эдуард Занковец назвал причины крупного поражения от Южной Кореи (2:5) на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона в Киеве. Об этом сообщает Shaiba.kz.
- Команду соперника и главного тренера с победой. Я думаю, они заслужили эту победу. Сегодня они были лучше нас. Особенно это было видно в концовках периодов. В третьем периоде, конечно, они сыграли лучше нас. Победа закономерная.
- Как прокомментируете эпизод с участием Александра Липина? Насколько его действия были оправданы?
- Я еще не смотрел этот эпизод по видео, поэтому не знаю, насколько он был грязный. Уверен, он не хотел специально получить пять минут штрафа. Я бы хотел, чтобы все игроки в нашей команде сражались. Я не говорю, чтобы играли грязно, но сражались так, как он. Тогда у нас будут шансы. К сожалению, он был один таким на льду.
- Вы разбирали игру Южной Кореи заранее? Они сильно прогрессируют из года в год.
- Я не думаю, что у других тренеров другой подход. Первый матч - сборная Австрии, второй - Корея, следующий - Польша... Я не думаю, что тренер начинает изучать не с первого матча, а с какого-то другого.
У нас первый матч был со сборной Австрии. Мы готовились к этому матчу. Мы изучали этот матч как можно, скажем так, заранее. К матчу со сборной Кореи мы отнеслись очень серьезно. Сегодня утром на собрании мы изучали этого соперника. Мы готовились. Завтра будем готовиться к следующей игре. Заранее к какому-то сопернику, который не ближайший, мы не готовимся.
- Завтра выходной день. Что запланировали? Может быть, экскурсию по Киеву?
- Наш план на завтра мало чем будет отличаться. У нас тренировка. Через день у нас ранняя игра. Поэтому у нас не будет возможности прокатиться. Главная задача - это, конечно же, восстановиться и готовить команду к следующей игре.
- Корея была лучше? Или мы недостаточно старались?
- Вы знаете, если я говорю, что Корея была лучше, то это не значит, что она была лучше по составу как команда. Они были лучше в сегодняшней игре. А мы же были недостаточно хороши в определенных моментах, которые решили исход матча. Это самоотдача в плане блокировании бросков, в плане единоборств. Соперник был быстрее в подборе шайбы, шел к шайбе, чтобы отобрать ее. В принципе, это был закономерный результат.
- Первое звено играет, остальные на их фоне померкли.
- Да, этот момент есть. У нас первое звено и в "Барысе" является лидером, большинство матчей на их плечах в плане забитых голов. Не то чтобы в этом нет ничего неудивительного... Но мы надеемся, что ребята и со второго звена возьмут на себя роль лидера в таких матчах. Пока они не смогли этого сделать.
- Если забивает второе-третье звено, то мы выигрываем, а если только первое - проигрываем.
- Да, только одного звена недостаточно.
- Остается свободное место в заявке. Не рассматриваете быстрого и скоростного Евгения Рымарева?
- Нет.
- Он вообще не подходит Вам по стилю игры?
- У нас были игроки, которые готовились к чемпионату мира. Все они оставили хорошее впечатление при подготовке. Поэтому у нас состав определен. Я уверен, что этим составом мы должны решить задачу.
- Сколько чемпионатов мы смотрели, есть ощущение, что его не хватает. Правда.
- Состав определен. Я не думаю, что кто-то хуже, чем он.
- Дадите Виталию Колеснику испить чашу до дна?
- Как и всем нам. Он один из тех игроков, которые начинали игру, играли первый, второй и третий периоды. К сожалению, это не только его вина. Он один из наших игроков.
- После третьей шайбы не хотели его поменять?
- Нет.
- Команду соперника и главного тренера с победой. Я думаю, они заслужили эту победу. Сегодня они были лучше нас. Особенно это было видно в концовках периодов. В третьем периоде, конечно, они сыграли лучше нас. Победа закономерная.
- Как прокомментируете эпизод с участием Александра Липина? Насколько его действия были оправданы?
- Я еще не смотрел этот эпизод по видео, поэтому не знаю, насколько он был грязный. Уверен, он не хотел специально получить пять минут штрафа. Я бы хотел, чтобы все игроки в нашей команде сражались. Я не говорю, чтобы играли грязно, но сражались так, как он. Тогда у нас будут шансы. К сожалению, он был один таким на льду.
- Вы разбирали игру Южной Кореи заранее? Они сильно прогрессируют из года в год.
- Я не думаю, что у других тренеров другой подход. Первый матч - сборная Австрии, второй - Корея, следующий - Польша... Я не думаю, что тренер начинает изучать не с первого матча, а с какого-то другого.
У нас первый матч был со сборной Австрии. Мы готовились к этому матчу. Мы изучали этот матч как можно, скажем так, заранее. К матчу со сборной Кореи мы отнеслись очень серьезно. Сегодня утром на собрании мы изучали этого соперника. Мы готовились. Завтра будем готовиться к следующей игре. Заранее к какому-то сопернику, который не ближайший, мы не готовимся.
- Завтра выходной день. Что запланировали? Может быть, экскурсию по Киеву?
- Наш план на завтра мало чем будет отличаться. У нас тренировка. Через день у нас ранняя игра. Поэтому у нас не будет возможности прокатиться. Главная задача - это, конечно же, восстановиться и готовить команду к следующей игре.
- Корея была лучше? Или мы недостаточно старались?
- Вы знаете, если я говорю, что Корея была лучше, то это не значит, что она была лучше по составу как команда. Они были лучше в сегодняшней игре. А мы же были недостаточно хороши в определенных моментах, которые решили исход матча. Это самоотдача в плане блокировании бросков, в плане единоборств. Соперник был быстрее в подборе шайбы, шел к шайбе, чтобы отобрать ее. В принципе, это был закономерный результат.
- Первое звено играет, остальные на их фоне померкли.
- Да, этот момент есть. У нас первое звено и в "Барысе" является лидером, большинство матчей на их плечах в плане забитых голов. Не то чтобы в этом нет ничего неудивительного... Но мы надеемся, что ребята и со второго звена возьмут на себя роль лидера в таких матчах. Пока они не смогли этого сделать.
- Если забивает второе-третье звено, то мы выигрываем, а если только первое - проигрываем.
- Да, только одного звена недостаточно.
- Остается свободное место в заявке. Не рассматриваете быстрого и скоростного Евгения Рымарева?
- Нет.
- Он вообще не подходит Вам по стилю игры?
- У нас были игроки, которые готовились к чемпионату мира. Все они оставили хорошее впечатление при подготовке. Поэтому у нас состав определен. Я уверен, что этим составом мы должны решить задачу.
- Сколько чемпионатов мы смотрели, есть ощущение, что его не хватает. Правда.
- Состав определен. Я не думаю, что кто-то хуже, чем он.
- Дадите Виталию Колеснику испить чашу до дна?
- Как и всем нам. Он один из тех игроков, которые начинали игру, играли первый, второй и третий периоды. К сожалению, это не только его вина. Он один из наших игроков.
- После третьей шайбы не хотели его поменять?
- Нет.