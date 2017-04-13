На второй период мы забыли взять "патроны" - тренер "Номада" о поражении "Темиртау"

Также четвертый матч серии плей-офф прокомментировал наставник темиртауского клуба.
Сегодня 10:10
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Юрий Михайлис. Фото с сайта ХК "Барыс"
Главные тренеры "Номада" и "Темиртау" поделились своими мнениями о прошедшей четвертой игре команд в серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.
Главный тренер ХК "Номад" Юрий Михайлис:
- Если взять вчерашний матч, то скажу, что реализация моментов была на высоком уровне - моменты какие создали, те и забили. Потом сыграли строго по счету. В этом матче в первом периоде была равная бескомпромиссная борьба. На второй период мы забыли взять "патроны" с собой. Потому что без бросков голов не будет. Итого: 3 на 13 по броскам во втором периоде. В третьем отрезке игры мы немного встрепенулись. Создали хорошие моменты, но грамотно сыграли оборона и вратарь соперника. Желание было забить и сравнять счет. Победил сильнейший.
Главный тренер ХК "Темиртау" Дмитрий Крамаренко:
- Вчера мы проиграли сопернику в первую очередь психологией. Мы думали, что будет продолжение второго матча серии. После счета 4:1 было чувство расхлябанности, за что соперник нас и наказал. Пропустили гол в большинстве и позволяли создавать моменты у наших ворот. Так нельзя было играть, со счета 0:2 пытались вернуться в игру, но не вышло ничего. Соперник сыграл здорово и не оставил нам шансов во вчерашнем матче. Сегодня была обоюдно-равная игра, может быть, где-то преимущество было у нас во втором периоде. Команды показали сумасшедший хоккей по движению, по страсти.
- Станиславу Зинченко не удалось восстановиться?
Юрий Михайлис: Нет, скорее всего, выбыл до конца сезона, - приводятся слова тренера на официальном сайте ХК "Сарыарка".
- Артемий Лакиза вызван в сборную на чемпионат мира, это большая потеря для команды?
- Юрий Михайлис: Огромная потеря, ведущий защитник. Лакиза у нас как тренер - это взрослый парень, который может поддержать ребят и на льду показать, как нужно правильно сыграть позиционно.
- Евгения Болякина не было в заявке на матч, с чем это связано?
- Юрий Михайлис: Женя у нас сделал МРТ, есть подозрения на разрыв.
- Счет в серии 2:2, один день выигрывает одна команда, в другой - вторая. Это как-то подливает масла в огонь или наоборот дестабилизирует обе команды психологически?
- Дмитрий Крамаренко: Это борьба психологий, первую игру мы проиграли - отходили от "Арлана", потом третью проиграли. Сегодня сказал ребятам, что борьба еще между играми происходит. Соперник сегодня очень здорово выглядел, а наши ребята дали сумасшедший бой и выиграли игру.
Напомним, что в четвертом матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею "Номад" в гостях уступил "Темиртау" 1:3. Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане. Также в прошедшем матче хоккеист гостей Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи. Видео можно посмотреть здесь.
Главный тренер ХК "Номад" Юрий Михайлис:
- Если взять вчерашний матч, то скажу, что реализация моментов была на высоком уровне - моменты какие создали, те и забили. Потом сыграли строго по счету. В этом матче в первом периоде была равная бескомпромиссная борьба. На второй период мы забыли взять "патроны" с собой. Потому что без бросков голов не будет. Итого: 3 на 13 по броскам во втором периоде. В третьем отрезке игры мы немного встрепенулись. Создали хорошие моменты, но грамотно сыграли оборона и вратарь соперника. Желание было забить и сравнять счет. Победил сильнейший.
Главный тренер ХК "Темиртау" Дмитрий Крамаренко:
- Вчера мы проиграли сопернику в первую очередь психологией. Мы думали, что будет продолжение второго матча серии. После счета 4:1 было чувство расхлябанности, за что соперник нас и наказал. Пропустили гол в большинстве и позволяли создавать моменты у наших ворот. Так нельзя было играть, со счета 0:2 пытались вернуться в игру, но не вышло ничего. Соперник сыграл здорово и не оставил нам шансов во вчерашнем матче. Сегодня была обоюдно-равная игра, может быть, где-то преимущество было у нас во втором периоде. Команды показали сумасшедший хоккей по движению, по страсти.
- Станиславу Зинченко не удалось восстановиться?
Юрий Михайлис: Нет, скорее всего, выбыл до конца сезона, - приводятся слова тренера на официальном сайте ХК "Сарыарка".
- Артемий Лакиза вызван в сборную на чемпионат мира, это большая потеря для команды?
- Юрий Михайлис: Огромная потеря, ведущий защитник. Лакиза у нас как тренер - это взрослый парень, который может поддержать ребят и на льду показать, как нужно правильно сыграть позиционно.
- Евгения Болякина не было в заявке на матч, с чем это связано?
- Юрий Михайлис: Женя у нас сделал МРТ, есть подозрения на разрыв.
- Счет в серии 2:2, один день выигрывает одна команда, в другой - вторая. Это как-то подливает масла в огонь или наоборот дестабилизирует обе команды психологически?
- Дмитрий Крамаренко: Это борьба психологий, первую игру мы проиграли - отходили от "Арлана", потом третью проиграли. Сегодня сказал ребятам, что борьба еще между играми происходит. Соперник сегодня очень здорово выглядел, а наши ребята дали сумасшедший бой и выиграли игру.
Напомним, что в четвертом матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею "Номад" в гостях уступил "Темиртау" 1:3. Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане. Также в прошедшем матче хоккеист гостей Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи. Видео можно посмотреть здесь.