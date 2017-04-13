Дамир Рыспаев с хоккеистами "Номада" примет участие в модном показе

Хоккеист ведет борьбу в плей-офф чемпионата Казахстана.
13 апреля 23:19
Дамир Рыспаев. Фото с сайта hcbarys.kz
Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев примет участие в модном показе, сообщает "Шайба.kz".
Рыспаев сменит лед на подиум ради участия в закрытом модном показе под эгидой проекта Fashion Start Up Kazakhstan.
Компанию ему также составят другие игроки системы "Барыса": Дмитрий Гренц, Илья Лобанов, Владислав Никулин, Роман Рачинский, Илья Ковзалов, Алихан Асетов, Владимир Крамарь, Артем Севостьянов, Нурлан Кабиев, Диас Мадиев и Дмитрий Макеев.
Напомним, Рыспаев сейчас выступает за столичный "Номад", в составе которого ведет борьбу за медали чемпионата Казахстана.