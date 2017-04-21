Никакой мотивации не потребовалось - взял и сделал! - штангист Линдер о победе на чемпионате Азии

Спортсмен выступает в весовой категории до 69 килограммов.

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер прокомментировал свою победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. В интервью корреспонденту Vesti.kz Линдер отметил, что особых проблем во время выступления не испытал.



- Основной конкурент - представитель КНДР - "забаранил" третий подход в "толчке" и Вы стали чемпионом, имея в запасе еще один заход на помост. Какая мотивация была, чтобы так уверенно "толкнуть" в третий раз?



- Не было времени раздумывать над этим, я готовился и настраивался на третий подход, поэтому преждевременной радости у меня не было. Эти веса были для меня привычными, на тренировках я их отрабатывал, поэтому никакой мотивации не потребовалось - взял и сделал!



- "Толчок" в целом дался легче, чем рывок. Как думаете, какой максимальный вес Вам бы покорился, если бы борьба этого потребовала?



- Сейчас сложно об этом говорить, скажу одно - запас я чувствовал, думаю, если бы борьба того потребовала, то точно "толкнул" бы и больше.



- Ваш родной брат – Семен Линдер - выступает через день в категории до 85 килограммов. Как поддержите его?



- Скажу, чтобы шел уверенно и поднял то, что поднимал на тренировках.



- В рывке в третьем подходе Вы схватились за локоть. Что-то случилось?



- Небольшое растяжения, сейчас уже все в порядке.



- В целом, как обстановка на турнире?



- В Ашхабаде впервые. Порадовала как организация, так и сам белоснежный город. Обстановка радушная, у нас даже были свои болельщики, пришли представители посольства. Хочу сказать большое спасибо всем, кто переживает и поддерживает. Это важно. И я рад, что у нас, в Казахстане, несмотря на все, лучшие болельщики.



Напомним, Линдер стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 килограммов. Он поднял в сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР - 331 килограмм (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая - 325 килограммов (155+170).