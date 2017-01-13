Олимпийский чемпион Нижат Рахимов номинирован на звание лучшего штангиста мира

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 0:0
Спортинг Х Эйбар 23:30
Севилья Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 3:2
Слован Югра 22:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:1
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс 04:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 81:60
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 4:3
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Алавес 0:0
Спортинг Х Эйбар 23:30
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Кыран Шамкир
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Актобе Флямуртари
Тобол Шамкир
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Ордабасы Габала 20:00
Окжетпес Монтана
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Сибирь 3:2
Слован Югра 22:30
Амур Йокерит 15:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:1
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 81:60
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Свитолина Воскобоева 09:30
Аррубаррена-Веcино Путинцева 06:00
Шведова Бегу 06:00
Бублик Пуиль 06:00
Тиафо Кукушкин 06:00
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
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Олимпийский чемпион Нижат Рахимов номинирован на звание лучшего штангиста мира

Победитель определится онлайн-голосованием.

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Нижат Рахимов. Фото Изтургана Алдауова©
Нижат Рахимов. Фото Изтургана Алдауова©

Казахстанец Нижат Рахимов, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, номинирован на звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz

На награду, которую вручает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), претендуют семь штангистов. Все они прошлым летом выиграли Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

В их числе - колумбиец Оскар Фигероа (до 62 кг), китаец Лун Цинцюань (до 56 кг), иранец Киран Ростами (до 85 кг), узбекистанец Руслан Нурутдинов (до 105 кг) и грузин Лаша Талахадзе (свыше 105 кг). 

Голосование проводится на официальном сайте IWF и завершится 31 января. После этого будет назван победитель. 

Напомним, на Олимпиаде в Рио Рахимов победил в своей весовой категории, установив новый мировой рекорд в толчке. По сумме двух упражнений казахстанец поднял 379 килограммов (165+214). 

23-летний Рахимов родился в Баку и до лета 2013 года выступал за сборную Азербайджана. Он покинул родную команду из-за допингового скандала, получив двухлетнюю дисквалификацию. В августе 2014 года Рахимов принял гражданство Казахстана, но в соревнованиях смог участвовать лишь с 2015. Уже на втором турнире он выиграл чемпионат мира-2015. На региональном уровне штангист представляет Атыраускую область. 

Добавим, что из казахстанцев звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам года четырежды выигрывал Илья Ильин (2005, 2006, 2014 и 2015). В ноябре штангист был лишен золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012. Возможно, его ждет дисквалификация. 

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