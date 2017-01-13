Олимпийский чемпион Нижат Рахимов номинирован на звание лучшего штангиста мира

Победитель определится онлайн-голосованием.

Казахстанец Нижат Рахимов, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, номинирован на звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.

На награду, которую вручает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), претендуют семь штангистов. Все они прошлым летом выиграли Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В их числе - колумбиец Оскар Фигероа (до 62 кг), китаец Лун Цинцюань (до 56 кг), иранец Киран Ростами (до 85 кг), узбекистанец Руслан Нурутдинов (до 105 кг) и грузин Лаша Талахадзе (свыше 105 кг).

Голосование проводится на официальном сайте IWF и завершится 31 января. После этого будет назван победитель.

Напомним, на Олимпиаде в Рио Рахимов победил в своей весовой категории, установив новый мировой рекорд в толчке. По сумме двух упражнений казахстанец поднял 379 килограммов (165+214).

23-летний Рахимов родился в Баку и до лета 2013 года выступал за сборную Азербайджана. Он покинул родную команду из-за допингового скандала, получив двухлетнюю дисквалификацию. В августе 2014 года Рахимов принял гражданство Казахстана, но в соревнованиях смог участвовать лишь с 2015. Уже на втором турнире он выиграл чемпионат мира-2015. На региональном уровне штангист представляет Атыраускую область.

Добавим, что из казахстанцев звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам года четырежды выигрывал Илья Ильин (2005, 2006, 2014 и 2015). В ноябре штангист был лишен золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012. Возможно, его ждет дисквалификация.