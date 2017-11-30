"Кельн" уволил главного тренера после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге

Петер Штегер возглавлял "Кельн" с 2013 года и вывел команду в Бундеслигу.
Главный тренер "Кельна" Петер Штегер отправлен в отставку со своего поста, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт немецкого футбольного клуба.
Руководство "Кельна" и австрийский специалист договорились о разрыве контракта, который был рассчитан до конца июня 2020 года, по обоюдному согласию сторон.
До зимнего перерыва исполняющим обязанности главного тренера "Кельна" назначен бывший рулевой молодежной команды Штефан Рутенбек. Ему будут помогать ассистенты Кевин Маккенна и Маркус Даун, а также тренер вратарей Александр Бад.
Штегер возглавлял "Кельн" с 2013 года и вывел команду в Бундеслигу, а в прошлом сезоне добился с "козлами" права выступить в Лиге Европы. В нынешнем сезоне "Кельн" после 14 туров замыкает таблицу чемпионата Германии, набрав три очка и не одержав ни одной победы. При этом клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.