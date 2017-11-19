Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Шальке", ведя 4:0 после первого тайма

"Шмели" доигрывали встречу в меньшинстве.
Сегодня 22:47
Фото: REUTERS
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью вничью с "Шальке" в 13-м туре чемпионата Германии по футболу.
Рурское дерби, прошедшее в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк", завершилось со счетом 4:4.
Уже к 25-й минуте "Боруссия" вела с разницей в четыре мяча. В составе дортмундцев по разу отличились Пьер-Эмерик Обамейянг, Марио Гетце, Рафаэль Геррейро. Еще один мяч в свои ворота забил Бенжамен Стамбули.
В середине второго тайма "Шальке" отыграл два гола усилиями Гвидо Бургшталлера и Амина Арита. На 72-й минуте дортмундцы остались вдесятером после удаления Обамейянга. За пару минут до конца основного времени Даниэль Калиджиури сделал преимущество хозяев минимальным, а в добавленное арбитром время Налдо сравнял счет.
Рурское дерби, прошедшее в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк", завершилось со счетом 4:4.
Уже к 25-й минуте "Боруссия" вела с разницей в четыре мяча. В составе дортмундцев по разу отличились Пьер-Эмерик Обамейянг, Марио Гетце, Рафаэль Геррейро. Еще один мяч в свои ворота забил Бенжамен Стамбули.
В середине второго тайма "Шальке" отыграл два гола усилиями Гвидо Бургшталлера и Амина Арита. На 72-й минуте дортмундцы остались вдесятером после удаления Обамейянга. За пару минут до конца основного времени Даниэль Калиджиури сделал преимущество хозяев минимальным, а в добавленное арбитром время Налдо сравнял счет.