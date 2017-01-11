Чемпионы мира Хаби Алонсо и Филипп Лам планируют завершить карьеру летом

На клубном уровне оба футболиста играют за "Баварию".
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Сразу два игрока "Баварии" планируют завершить карьеру после окончания текущего сезона, сообщает Bild.
33-летний защитник Филипп Лам, скорее всего, займет пост спортивного директора клуба. Капитан и воспитанник мюнхенцев находится в структуре "Баварии" с 1995 года.
В главной команде "Баварии" Лам дебютировал в 2002 году. В следующем сезоне он на правах аренды перешел в "Штутгарт" и вернулся в мюнхенский клуб в 2005-м.
За свою карьеру Лам восемь раз выигрывал бундеслигу, а еще семь раз - Кубок Германии. В 2013 году он вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов, а в 2014 году выиграл чемпионат мира в статусе капитана сборной Германии.
Уходит из футбола и 35-летний испанский полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо. На профессиональном уровне он дебютировал в 1999 году в составе "Реал Сосьедада", после чего играл за "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
За 18 лет карьеры Алонсо дважды побеждал в Лиге чемпионов, а со сборной Испании выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2008 и 2012. В составе "Реала" и "Баварии" он выигрывал чемпионаты Испании и Германии соответственно, а вместе с "Ливерпулем" побеждал в Кубке Англии.
Фото с сайтов USA Today и Goal.com