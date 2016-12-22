Женщина-арбитр стала автором голевой передачи в матче с участием бывшего клуба Генриха Шмидтгаля

Тем временем матч второй бундеслиги завершился вничью.
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Фото с сайта sport.obozrevatel.com
Женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус сделала голевую передачу в матче 17-го тура второй лиги чемпионата Германии между "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт" (1:1), сообщает "Чемпионат".
Во время атаки "Гройтер Фюрта" защитник берлинской команды пытался выбить мяч из штрафной, но попал в судью. Мяч срикошетил в ноги форварду гостей, чем тот не преминул воспользоваться.
Штайнхаус засчитала гол, несмотря на претензии игроков "Униона".
Бибиана Штайнхаус - самая узнаваемая женщина-арбитр в мире. С 2007 года работает главным арбитром на матчах второй бундеслиги.
Добавим, что за "Гройтер Фюрт" одно время выступал защитник сборной Казахстана Генрих Шмидтгаль. В сезонах 2011-2013 он провел 51 матч, забил четыре гола.
Во время атаки "Гройтер Фюрта" защитник берлинской команды пытался выбить мяч из штрафной, но попал в судью. Мяч срикошетил в ноги форварду гостей, чем тот не преминул воспользоваться.
Штайнхаус засчитала гол, несмотря на претензии игроков "Униона".
Бибиана Штайнхаус - самая узнаваемая женщина-арбитр в мире. С 2007 года работает главным арбитром на матчах второй бундеслиги.
Добавим, что за "Гройтер Фюрт" одно время выступал защитник сборной Казахстана Генрих Шмидтгаль. В сезонах 2011-2013 он провел 51 матч, забил четыре гола.