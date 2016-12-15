"Бавария" разгромила "Лейпциг" и вышла в единоличные лидеры чемпионата Германии

Соперник мюнхенцев с 30-й минуты играл в меньшинстве.

Сегодня 08:05 Tweet

Фото ©Getty Images

Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение "Лейпцигу" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.



Встреча команд, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тиаго Алькантара (17-я минута), Хаби Алонсо (25-я) и Роберт Левандовски (45-я с пенальти). Отметим, что "Лейпциг" с 30-й минуты играл в меньшинстве после удаления Эмиля Форсберга.



Благодаря этой победе "Бавария" набрала 39 очков и вышла в единоличные лидеры, опережая идущий вторым "Лейпциг" на три балла.



