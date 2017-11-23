Французский футбольный клуб нанял сразу четырех тренеров

Клуб временного отстранил главного тренера за "самоволку".
Сегодня 22:05
Марсело Бьелса. Фото с сайта statsbomb.com
Фернандо Да Круз, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто будут одновременно тренировать французский футбольный клуб "Лилль". Об этом сообщается на сайте команды.
Руководство приняло соответствующее решение после временного отстранения Марсело Бьелсы, который работал с командой ранее. Аргентинский специалист самовольно отправился в Чили, чтобы навестить больного друга, за что был наказан.
В сезоне-2017/2018 "Лилль" занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, в 13 турах набрав 12 очков. Клуб одержал три победы, три раза сыграл вничью и семь раз проиграл. Команда находится в зоне вылета.
Бьелса возглавил "Лилль" летом 2017 года. До этого он работал с "Марселем", откуда ушел в августе 2015. С 1998 по 2004 год Бьелса тренировал сборную Аргентины.
Руководство приняло соответствующее решение после временного отстранения Марсело Бьелсы, который работал с командой ранее. Аргентинский специалист самовольно отправился в Чили, чтобы навестить больного друга, за что был наказан.
В сезоне-2017/2018 "Лилль" занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, в 13 турах набрав 12 очков. Клуб одержал три победы, три раза сыграл вничью и семь раз проиграл. Команда находится в зоне вылета.
Бьелса возглавил "Лилль" летом 2017 года. До этого он работал с "Марселем", откуда ушел в августе 2015. С 1998 по 2004 год Бьелса тренировал сборную Аргентины.