Неймар попросил руководство ПСЖ продать Кавани после конфликта с пенальти

Ранее сообщалось, что футболисты едва не подрались из-за этого в раздевалке.
Сегодня 13:45
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Кавани и Неймар (справа). Фото: Eurosport
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар попросил руководство клуба продать форварда команды Эдисона Кавани. Об этом сообщает портал Sport.es.
Бразилец разозлился из-за поведения одноклубника во время матча чемпионата Франции с "Лионом". Кавани попытался отобрать у Неймара право исполнить штрафной, затем пенальти. Неймар уже сообщил руководству, что его дальнейшее пребывание в одной команде с уругвайцем невозможно.
Также отмечается, что бразильский форвард пользуется большей поддержкой среди товарищей по команде.
Конфликт между игроками возник 17 сентября во время игры с "Лионом", которая завершилась победой парижан со счетом 2:0. Сам Кавани заявил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем. Однако, по информации французского L'Equipe, после встречи они чуть не подрались в раздевалке.
25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола. Кавани выступает за парижан с 2013 года.
Бразилец разозлился из-за поведения одноклубника во время матча чемпионата Франции с "Лионом". Кавани попытался отобрать у Неймара право исполнить штрафной, затем пенальти. Неймар уже сообщил руководству, что его дальнейшее пребывание в одной команде с уругвайцем невозможно.
Также отмечается, что бразильский форвард пользуется большей поддержкой среди товарищей по команде.
Конфликт между игроками возник 17 сентября во время игры с "Лионом", которая завершилась победой парижан со счетом 2:0. Сам Кавани заявил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем. Однако, по информации французского L'Equipe, после встречи они чуть не подрались в раздевалке.
25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола. Кавани выступает за парижан с 2013 года.