Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке из-за пенальти

Причиной конфликта мог стать бонус лучшему бомбардиру.
Сегодня 11:29
Неймар и Кавани. Фото: Sky Sports
Футболисты "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани едва не подрались в раздевалке из-за ситуации с пенальти в матче чемпионата Франции с "Лионом", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на L'Equipe.
ПСЖ в воскресенье, 17 сентября, дома обыграл "Лион" со счетом 2:0 благодаря двум автоголам. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим между ним и Неймаром были разногласия относительного того, кто должен бить 11-метровый удар. Также во время игры между Кавани и другим бразильцем Дани Алвесом произошел спор, кто исполнит штрафной удар, который в итоге пробил Неймар.
После матча Кавани высказал Неймару свои претензии за споры перед пробитием пенальти. В результате между футболистами произошла ссора, и капитану ПСЖ Тиаго Силве пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку.
18 сентября главный тренер ПСЖ Унаи Эмери призвал нападающих Кавани и Неймара самостоятельно решить вопрос, кто будет исполнять стандартные положения, пообещав в противном случае вмешаться в ситуацию.
По информации издания, конфликт мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру. В контракте Кавани прописан пункт, согласно которому он получит около миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона. У Неймара также может быть подобный бонус.
Златан Ибрагимович, выступая за ПСЖ, получал 1,5 миллиона евро за победу в бомбардирской гонке.
После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в Instagram, а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с форвардом сборной Бразилии.
ПСЖ в воскресенье, 17 сентября, дома обыграл "Лион" со счетом 2:0 благодаря двум автоголам. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим между ним и Неймаром были разногласия относительного того, кто должен бить 11-метровый удар. Также во время игры между Кавани и другим бразильцем Дани Алвесом произошел спор, кто исполнит штрафной удар, который в итоге пробил Неймар.
После матча Кавани высказал Неймару свои претензии за споры перед пробитием пенальти. В результате между футболистами произошла ссора, и капитану ПСЖ Тиаго Силве пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку.
18 сентября главный тренер ПСЖ Унаи Эмери призвал нападающих Кавани и Неймара самостоятельно решить вопрос, кто будет исполнять стандартные положения, пообещав в противном случае вмешаться в ситуацию.
По информации издания, конфликт мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру. В контракте Кавани прописан пункт, согласно которому он получит около миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона. У Неймара также может быть подобный бонус.
Златан Ибрагимович, выступая за ПСЖ, получал 1,5 миллиона евро за победу в бомбардирской гонке.
После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в Instagram, а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с форвардом сборной Бразилии.