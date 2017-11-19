"Астана" завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА

Столичные футболисты поочередно переиграли сверстников из "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы".
Вчера 23:36
Фото с сайта ФК "Астана"
В Астане завершился финальный тур первенства Республики Казахстан по футболу среди юношеских команд 2000 года рождения.
Победителем стала "Астана", которая в решающем матче обыграла шымкентский "Ордабасы" со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Арман Толегенов и Владислав Прокопенко.
Благодаря этой победе подопечные Вячеслава Прокопенко завоевали право сыграть на следующий год в Юношеской лиге УЕФА. Добавим, что столичные футболисты выиграли три матча из трех, последовательно переиграв сверстников из "Кайрата" (Алматы), "Иртыша" (Павлодар) и "Ордабасы".
В другом матче "Кайрат" разгромил павлодарский "Иртыш" со счетом 5:1, тем самым завоевав бронзовые медали первенства.
Победителем стала "Астана", которая в решающем матче обыграла шымкентский "Ордабасы" со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Арман Толегенов и Владислав Прокопенко.
Благодаря этой победе подопечные Вячеслава Прокопенко завоевали право сыграть на следующий год в Юношеской лиге УЕФА. Добавим, что столичные футболисты выиграли три матча из трех, последовательно переиграв сверстников из "Кайрата" (Алматы), "Иртыша" (Павлодар) и "Ордабасы".
В другом матче "Кайрат" разгромил павлодарский "Иртыш" со счетом 5:1, тем самым завоевав бронзовые медали первенства.