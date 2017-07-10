Юрий Красножан оценил опыт работы в сборной Казахстана и уровень местного футбола

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 18:00
Бердых Джокович 20:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 18:00
Бердых Джокович 20:00
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Уильямс Конта 18:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
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Юрий Красножан оценил опыт работы в сборной Казахстана и уровень местного футбола

Тренер рассказал и о проблемах в казахстанском клубном футболе.

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3 Комментария
Юрий Красножан. Фото Vesti.kz©
Юрий Красножан. Фото Vesti.kz©
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Юрий Красножан в интервью "Советскому спорту" поделился воспоминаниями о работе в стране и оценил уровень местного футбола.

- Последнее ваше место работы – сборная Казахстана. Расскажите немного об этом опыте. Какие у вас остались впечатления?
- Это был опыт, который трудно переоценить. Наша страна имеет много общего с Казахстаном, но все-таки есть некоторые ментальные отличия. Там созданы хорошие условия для работы, и за эти два года я нашел для себя много друзей. Были возможности развиваться и в творческом плане, и в профессиональном. Я благодарен этой стране и руководству за прекрасные два года.

- На каком уровне футбол в Казахстане? И можно ли его сравнить с российским?
- Прежде всего, надо четко разграничить следующее: в Казахстане есть клубный футбол, есть сборная, есть детский и массовый футбол. Вот что касается массовости, там это развито очень хорошо. Проходит много любительских турниров, всяких лиг и все в этом духе.

В клубном футболе многое упирается в слабую материально-техническую базу. По большому счету там всего один хороший футбольный стадион в Астане. "Кайрат" пытается облагораживать его, но он морально устарел. В других клубах также проблемы с материально-технической базой.

Если говорить о сборной, то сама по себе она существовать, конечно, не может. Ее деятельность надо рассматривать в системе. Но отмечу, что на данный момент в рейтинге ФИФА (пусть он и условный) казахская сборная поднялась и входит в первую сотню.

- Видели игру Андрея Аршавина в "Кайрате"?
- Нет. Когда он пришел, я завершал свою работу в сборной и потому его игры не видел.

Напомним, Красножан возглавлял сборную Казахстана с 2014 года. С главной командой страны он проработал весь отборочный цикл Евро-2016. В декабре 2015 года контракт со специалистом продлен не был. За два года, по данным газеты "Караван", Красножан заработал 5,5 миллиона долларов.
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Constantin Ait Сегодня 08:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
.....и шо ? Повторный заход .....тока теперь клубный ?
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 08:52
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Тренер мне очень нравиться .сборная только начало играть европейский футбол.при нем .адекватный интервью
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Lobo Bobo Сегодня 09:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1505
ни одному из тренеров сборной ничего плохого сказать не могу. все они отлично выполняли свою работу. но есть такие ребята, которые на бумаге называются футболистами, а на деле - пешеходы с мячом! вот они - самое гадкое и мерзопакостное, что есть в нашем футболе! им просто нужно снизить зарплаты раз в 100, может тогда забегают! а деньги пустить на другие виды спорта, кроме хоккея конечно же! эти конькобежцы с шайбой из той же порода! наша сборная должна быть хотя бы в топ-60 сборных мира. но этого нет!
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