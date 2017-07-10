Юрий Красножан оценил опыт работы в сборной Казахстана и уровень местного футбола

Тренер рассказал и о проблемах в казахстанском клубном футболе.
Сегодня 08:30
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Юрий Красножан. Фото Vesti.kz©
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Юрий Красножан в интервью "Советскому спорту" поделился воспоминаниями о работе в стране и оценил уровень местного футбола.
- Последнее ваше место работы – сборная Казахстана. Расскажите немного об этом опыте. Какие у вас остались впечатления?
- Это был опыт, который трудно переоценить. Наша страна имеет много общего с Казахстаном, но все-таки есть некоторые ментальные отличия. Там созданы хорошие условия для работы, и за эти два года я нашел для себя много друзей. Были возможности развиваться и в творческом плане, и в профессиональном. Я благодарен этой стране и руководству за прекрасные два года.
- На каком уровне футбол в Казахстане? И можно ли его сравнить с российским?
- Прежде всего, надо четко разграничить следующее: в Казахстане есть клубный футбол, есть сборная, есть детский и массовый футбол. Вот что касается массовости, там это развито очень хорошо. Проходит много любительских турниров, всяких лиг и все в этом духе.
В клубном футболе многое упирается в слабую материально-техническую базу. По большому счету там всего один хороший футбольный стадион в Астане. "Кайрат" пытается облагораживать его, но он морально устарел. В других клубах также проблемы с материально-технической базой.
Если говорить о сборной, то сама по себе она существовать, конечно, не может. Ее деятельность надо рассматривать в системе. Но отмечу, что на данный момент в рейтинге ФИФА (пусть он и условный) казахская сборная поднялась и входит в первую сотню.
- Видели игру Андрея Аршавина в "Кайрате"?
- Нет. Когда он пришел, я завершал свою работу в сборной и потому его игры не видел.
Напомним, Красножан возглавлял сборную Казахстана с 2014 года. С главной командой страны он проработал весь отборочный цикл Евро-2016. В декабре 2015 года контракт со специалистом продлен не был. За два года, по данным газеты "Караван", Красножан заработал 5,5 миллиона долларов.
- Последнее ваше место работы – сборная Казахстана. Расскажите немного об этом опыте. Какие у вас остались впечатления?
- Это был опыт, который трудно переоценить. Наша страна имеет много общего с Казахстаном, но все-таки есть некоторые ментальные отличия. Там созданы хорошие условия для работы, и за эти два года я нашел для себя много друзей. Были возможности развиваться и в творческом плане, и в профессиональном. Я благодарен этой стране и руководству за прекрасные два года.
- На каком уровне футбол в Казахстане? И можно ли его сравнить с российским?
- Прежде всего, надо четко разграничить следующее: в Казахстане есть клубный футбол, есть сборная, есть детский и массовый футбол. Вот что касается массовости, там это развито очень хорошо. Проходит много любительских турниров, всяких лиг и все в этом духе.
В клубном футболе многое упирается в слабую материально-техническую базу. По большому счету там всего один хороший футбольный стадион в Астане. "Кайрат" пытается облагораживать его, но он морально устарел. В других клубах также проблемы с материально-технической базой.
Если говорить о сборной, то сама по себе она существовать, конечно, не может. Ее деятельность надо рассматривать в системе. Но отмечу, что на данный момент в рейтинге ФИФА (пусть он и условный) казахская сборная поднялась и входит в первую сотню.
- Видели игру Андрея Аршавина в "Кайрате"?
- Нет. Когда он пришел, я завершал свою работу в сборной и потому его игры не видел.
Напомним, Красножан возглавлял сборную Казахстана с 2014 года. С главной командой страны он проработал весь отборочный цикл Евро-2016. В декабре 2015 года контракт со специалистом продлен не был. За два года, по данным газеты "Караван", Красножан заработал 5,5 миллиона долларов.