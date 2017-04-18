Программа "Наш футбол.kz" составила рейтинг 10 самых скандальных дисквалификаций

Как отстраняли от футбола игроков, тренеров и судей.
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Сергей Пасько. Фото с сайта fca.kz
На телеканале "Сетанта Спорт" вышел новый выпуск программы "Наш футбол.kz".
На этот раз ведущий Петр Воликов составил рейтинг 10 самых скандальных и нелепых дисквалификаций казахстанского футбола. В программе вспоминают, как отстраняли судей, игроков и тренеров.
Программа "Наш футбол.kz" выходит каждую среду на телеканале "Сетанта Казахстан".
На этот раз ведущий Петр Воликов составил рейтинг 10 самых скандальных и нелепых дисквалификаций казахстанского футбола. В программе вспоминают, как отстраняли судей, игроков и тренеров.
Программа "Наш футбол.kz" выходит каждую среду на телеканале "Сетанта Казахстан".