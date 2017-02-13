17-летний казахстанский футболист рассказал о сборах в "молодежке" "Зенита"

Еркебулан Сейдахмет еще не знает, останется ли в питерской команде.
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Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет рассказал о том, как проходят сборы молодежного состава "Зенита" на Кипре, сообщает KazFootball.kz.
"УТС проходит отлично. Сборы продлятся до 25-го февраля. Здесь меня все устраивает, так как и тренеры, и футболисты оказывают поддержку. На тренировках особое внимание уделяется работе с мячом. Конечно же, уровень отличается от казахстанского. Тренерский штаб использует меня только на позиции нападающего. Хочу ли остаться в "Зените"? Пока не знаю, еще не решил", - сказал Сейдахмет.
Напомним, 17-летний Еркебулан Сейдахмет был приглашен на УТС "молодежки" питерского "Зенита" после того, как в составе сборной Казахстана U-19 завоевал серебряные медали Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге и был признан лучшим нападающим турнира.