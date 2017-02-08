Казахстанский футболист отправляется на УТС с "молодежкой" "Зенита" после успеха на Мемориале Гранаткина

Еркебулан Сейдахмет был признан лучшим нападающим на турнире в Питере.
Сегодня 15:13
Фото с сайта kazfootball.kz
Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет вылетает на сборы вместе с молодежной командой российского ФК "Зенит", сообщает KazFootball.kz.
Сам футболист подтвердил эту информацию. Сборы питерского клуба будут проходить на Кипре.
Напомним, Еркебулан Сейдахмет является воспитанником таразского футбола. На Мемориале Гранаткина, который прошел в январе в Санкт-Петербурге, Сейдахмет был признан лучшим нападающим. Тогда сборная Казахстана по футболу U-19 завоевала серебряные медали, уступив в финале России со счетом 0:1.