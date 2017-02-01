Сколько УЕФА заплатил казахстанским клубам за участие игроков в чемпионате Европы по футболу

Больше всех заработал "Кайрат", а меньше всего - "Окжетпес".
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Талисман Евро-2016. Фото uefa.com
УЕФА выделил больше 150 миллионов евро клубам, чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии чемпионата Европы-2016, передает корреспондент Vesti.kz.
Точные суммы выплат опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте УЕФА. Казахстанские клубы суммарно получили 1 миллион 199 тысяч 386 евро. Выплаты были произведены для всех 12 клубов, участвовавших в премьер-лиге в 2016 году.
Из казахстанских команд больше всего досталось "Кайрату", а меньше всего перечислено "Окжетпесу".
Сумма выплат УЕФА казахстанским клубам:
"Кайрат" - 316 тысяч 225 евро
"Актобе" - 239 664
"Астана" - 217 489
"Ордабасы" - 150 355
"Шахтер" - 87 707
"Тараз" - 50 118
"Атырау" - 45 941
"Иртыш" - 33 412
"Тобол" - 29 235
"Кайсар" - 16 706
"Жетысу" - 8 353
"Окжетпес" - 4 176
Отметим, что в финальной стадии Евро-2016 выступил один игрок из чемпионата Казахстана. На тот момент полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук вышел на замену на 92-й минуте матча с Польшей (0:1). Таким образом, украинец стал первым в истории футболистом казахстанского клуба, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.
За отборочный этап УЕФА заплатил клубам 50 миллионов евро, а за финальную стадию во Франции - в два раза больше.
Больше всего получат клубы из Англии, причем сумма 38 329 085 евро достанется не только представителям премьер-лиги, но и клубам из низших дивизионов. На втором месте идут представители Германии - 18 483 евро.
Из клубов больше всего получил итальянский "Ювентус" - 3 484 875 евро. Второе и третье места у английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - 3 394 511 и 3 066 138 евро соответственно.
За выступление на Евро-2020 УЕФА планирует увеличить общую сумму выплат клубам до 200 миллионов евро.
Напомним, победителем Евро-2016 стала Португалия, в финале победившая Францию в дополнительное время (1:0). Сборная Казахстана завершила чемпионат Европы в отборочном этапе, заняв в своей группе предпоследнее, пятое, место.
Точные суммы выплат опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте УЕФА. Казахстанские клубы суммарно получили 1 миллион 199 тысяч 386 евро. Выплаты были произведены для всех 12 клубов, участвовавших в премьер-лиге в 2016 году.
Из казахстанских команд больше всего досталось "Кайрату", а меньше всего перечислено "Окжетпесу".
Сумма выплат УЕФА казахстанским клубам:
"Кайрат" - 316 тысяч 225 евро
"Актобе" - 239 664
"Астана" - 217 489
"Ордабасы" - 150 355
"Шахтер" - 87 707
"Тараз" - 50 118
"Атырау" - 45 941
"Иртыш" - 33 412
"Тобол" - 29 235
"Кайсар" - 16 706
"Жетысу" - 8 353
"Окжетпес" - 4 176
Отметим, что в финальной стадии Евро-2016 выступил один игрок из чемпионата Казахстана. На тот момент полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук вышел на замену на 92-й минуте матча с Польшей (0:1). Таким образом, украинец стал первым в истории футболистом казахстанского клуба, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.
За отборочный этап УЕФА заплатил клубам 50 миллионов евро, а за финальную стадию во Франции - в два раза больше.
Больше всего получат клубы из Англии, причем сумма 38 329 085 евро достанется не только представителям премьер-лиги, но и клубам из низших дивизионов. На втором месте идут представители Германии - 18 483 евро.
Из клубов больше всего получил итальянский "Ювентус" - 3 484 875 евро. Второе и третье места у английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - 3 394 511 и 3 066 138 евро соответственно.
За выступление на Евро-2020 УЕФА планирует увеличить общую сумму выплат клубам до 200 миллионов евро.
Напомним, победителем Евро-2016 стала Португалия, в финале победившая Францию в дополнительное время (1:0). Сборная Казахстана завершила чемпионат Европы в отборочном этапе, заняв в своей группе предпоследнее, пятое, место.