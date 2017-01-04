Уроженец Казахстана возглавил крымский футбольный клуб

Владимир Мартынов будет тренировать "Евпаторию".

Уроженец Казахстана Владимир Мартынов стал новым главным тренером крымского футбольного клуба "Евпатория", сообщает crimeapress.info.

"Изначально приоритетным вариантом для нас была кандидатура Мартынова, и мы очень рады, что в итоге он принял наше предложение возглавить команду. Я уверен, Владимир Владимирович в состоянии продолжить тот вектор развития ФК "Евпатория", который был задан полтора года назад, когда создавалась команда. Он прекрасно знает возможности всех наших футболистов, а игроки - требования главного тренера", - прокомментировал президент клуба Роман Тихончук.

Владимир Мартынов родился в 1976 году в Темиртау. Финалист Кубка Украины, бронзовый призер первой лиги Украины. В 2014 году возглавил клуб "ТСК Симферополь". В тренерском штабе "Евпатории" работал с июля 2015 года.