Левников снова назначен директором департамента судейства и инспектирования ФФК

Последние четыре года он возглавлял судейский комитет РФС.

Известный российский специалист Николай Левников назначен директором департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана, сообщается на сайте ФФК.

Ранее он занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что в 2008-2009 годах Левников уже возглавлял департамент судейства и инспектирования ФФК.

В прошлом Левников - судья международной категории ФИФА. С 1984 по 2001 год в качестве рефери он судил российские и международные матчи. В его активе работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедераций-1997 и чемпионате мира-1998. С 2001 года - инспектор УЕФА на финальных турнирах чемпионата Европы-2004, Кубка УЕФА 2004 года и чемпионата мира-2006.

Последние четыре года Левников возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза.