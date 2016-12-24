Перед Талгаевым поставлена задача вернуть "Тараз" в премьер-лигу

В 2003 году тренер вместе с "Тереком" выиграл Кубок России

В футбольном клубе "Тараз" прокомментировали назначение на пост главного тренера отечественного специалиста Ваита Талгаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"К своим обязанностям Ваит Талгаев приступает с сегодняшнего дня. Контракт с ним подписан на один год. Перед ним поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Если цель будет достигнута, контракт с ним будет продлен", - сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Тараз".



Ранее Ваит Талгаев уже работал с командой из Тараза в 1996-1997 и 2010-2011 годах. В 1996 году он привел клуб к золотым медалям чемпионата Казахстана.

Также в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом "Атырау" и российским "Тереком". Вместе с "Тереком" Талгаев завоевывал Кубок России в 2004 году.



В минувшем сезоне "Тараз" под руководством украинца Юрия Максимова занял итоговое 11 место в турнирной таблице и в переходном матче за право участие в премьер-лиге следующего сезона со счетом 0:3 уступил команде "Алтай" из ВКО.



Также премьер-лигу в минувшем сезоне покинул талдыкурганский "Жетысу", вместо которого в "элиту" вернулся кызылординский "Кайсар".