В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию

Официально игрок наказан "за извлечение выгоды из обмана судьи".
Сегодня 11:31
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Фото: Reuters
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего "Эвертона" Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) с "Кристал Пэлас", сообщается на официальном сайте организации.
Встреча команд прошла 18 ноября и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной и заработал пенальти, который был реализован.
Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан "за извлечение выгоды из обмана судьи". Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.
Ранее было объявлено, что с сезона-2017/18 футболисты в английской премьер-лиге могут быть дисквалифицированы на два матча уже после игры. Спорный эпизод отдельно друг от друга рассматривают члены независимой комиссии, в которую входят бывший судья, бывший тренер и бывший футболист. Игрок получит наказание, если члены комиссии вынесут единогласное решение.
"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, "Кристал Пэлас" замыкает таблицу.
Встреча команд прошла 18 ноября и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной и заработал пенальти, который был реализован.
Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан "за извлечение выгоды из обмана судьи". Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.
Ранее было объявлено, что с сезона-2017/18 футболисты в английской премьер-лиге могут быть дисквалифицированы на два матча уже после игры. Спорный эпизод отдельно друг от друга рассматривают члены независимой комиссии, в которую входят бывший судья, бывший тренер и бывший футболист. Игрок получит наказание, если члены комиссии вынесут единогласное решение.
"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, "Кристал Пэлас" замыкает таблицу.
Oumar Niasse's dive vs Crystal Palace. No wonder he's been charged by The FA! pic.twitter.com/mXQdWAvFuz— GMS (@GMS678) 21 ноября 2017 г.