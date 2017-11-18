"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона в рамках АПЛ

"Канониры" улучшили положение в таблице после этой победы.
18 ноября 21:01
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Гол Мустафи. Фото Reuters©
Футболисты "Арсенала" на своем поле обыграли "Тоттенхэм" в рамках 12-го тура английской премьер-лиги.
Дерби Северного Лондона прошло сегодня, 18 ноября, на стадионе "Эмирейтс" и завершилось со счетом 2:0.
Оба гола "Арсенал" забил в первом тайме: на 36-й минуте отличился немецкий защитник Шкодран Мустафи, а на 41-й - чилийский форвард Алексис Санчес.
Благодаря этой победе, "Арсенал" с 22 очками переместился на пятое место в таблице. Набравший 23 балла "Тоттенхэм" занимает третью строчку.
Дерби Северного Лондона прошло сегодня, 18 ноября, на стадионе "Эмирейтс" и завершилось со счетом 2:0.
Оба гола "Арсенал" забил в первом тайме: на 36-й минуте отличился немецкий защитник Шкодран Мустафи, а на 41-й - чилийский форвард Алексис Санчес.
Благодаря этой победе, "Арсенал" с 22 очками переместился на пятое место в таблице. Набравший 23 балла "Тоттенхэм" занимает третью строчку.