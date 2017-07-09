"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Ромелу Лукаку

Бельгиец перешел из "Эвертона".
Вчера 23:22
Ссылки по теме:
- Уэйн Руни официально перешел в "Эвертон"
- "Манчестер Юнайтед" договорился с "Эвертоном" о трансфере Ромелу Лукаку
- "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника "Монако" за 50 миллионов евро
Ромелу Лукаку. Фото с официального сайта "МЮ"
Английский клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
Экс-игрок "Эвертона" подписал пятилетний контракт. Финансовые условия трансфера не уточняются. По данным СМИ, "МЮ" заплатил 75 миллионов долларов.
24-летний Лукаку выступал в английской премьер-лиге за "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Челси", а в родной Бельгии - за "Андерлехт". В 186 матчах АПЛ он забил 85 голов (шесть с пенальти) и отдал 33 результативных передачи.
К "МЮ" он присоединился на предсезонных сборах в американском Лос-Анджелесе.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить "Эвертон" и его болельщиков за последние четыре замечательных сезона. Однако, когда "МЮ" и Жозе Моуринью стучат в твою дверь, то отказаться от такой возможности нельзя. Вы могли видеть решительность и дух в этой команде во время финала Лиги Европы, и я хочу стать частью этого. Я не могу дождаться, когда выйду на "Олд Траффорд" перед 75 тысячами болельщиков, но до этого ждет тяжелая работа во время предсезонной подготовки. С нетерпением жду первой тренировки", - сказал Лукаку.
Стоит отметить, что днем ранее "Эвертон" объявил о возвращении своего воспитанника Уэйна Руни, который последние 13 лет выступал за "МЮ".
Экс-игрок "Эвертона" подписал пятилетний контракт. Финансовые условия трансфера не уточняются. По данным СМИ, "МЮ" заплатил 75 миллионов долларов.
24-летний Лукаку выступал в английской премьер-лиге за "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Челси", а в родной Бельгии - за "Андерлехт". В 186 матчах АПЛ он забил 85 голов (шесть с пенальти) и отдал 33 результативных передачи.
К "МЮ" он присоединился на предсезонных сборах в американском Лос-Анджелесе.
#RedRom— Manchester United (@ManUtd) 10 июля 2017 г.
Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK
#RedRom pic.twitter.com/yQZGS4kaiU— Manchester United (@ManUtd) 10 июля 2017 г.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить "Эвертон" и его болельщиков за последние четыре замечательных сезона. Однако, когда "МЮ" и Жозе Моуринью стучат в твою дверь, то отказаться от такой возможности нельзя. Вы могли видеть решительность и дух в этой команде во время финала Лиги Европы, и я хочу стать частью этого. Я не могу дождаться, когда выйду на "Олд Траффорд" перед 75 тысячами болельщиков, но до этого ждет тяжелая работа во время предсезонной подготовки. С нетерпением жду первой тренировки", - сказал Лукаку.
Стоит отметить, что днем ранее "Эвертон" объявил о возвращении своего воспитанника Уэйна Руни, который последние 13 лет выступал за "МЮ".