Уэйн Руни официально перешел в "Эвертон"

Он возвращается в родной клуб.
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Уэйн Руни. Фото с официального сайта "Эвертона"
Нападающий сборной Англии Уэйн Руни перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон". Об этом сообщил официальный сайт "ирисок".
Срок контракт составит два года. Финансовые условия сделки не уточняются. Ранее английская пресса сообщала, что ради возвращения в "Эвертон" Руни был согласен пойти на двукратное сокращение зарплаты - с 300 до 150 тысяч фунтов в неделю, а "МЮ" выплатит ему 15 миллионов фунтов бонуса за досрочный разрыв контракта.
31-летний Руни является воспитанником "Эвертона". За главную команду родного клуба с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "МЮ", в составе которого пять раз выигрывал английскую премьер-лиги и становился победителем Лиги чемпионов 2007/08/
Руни - лучший бомбардир в истории сборной Англии и "МЮ". За национальную команду он забил 53 мяча, а в за "красных дьяволов" отличался 253 раза.
По данным английской прессы, Руни стал частью сделки по Ромелу Лукаку, за которого "МЮ" заплатил "Эвертону" 75 миллионов фунтов.
Срок контракт составит два года. Финансовые условия сделки не уточняются. Ранее английская пресса сообщала, что ради возвращения в "Эвертон" Руни был согласен пойти на двукратное сокращение зарплаты - с 300 до 150 тысяч фунтов в неделю, а "МЮ" выплатит ему 15 миллионов фунтов бонуса за досрочный разрыв контракта.
31-летний Руни является воспитанником "Эвертона". За главную команду родного клуба с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "МЮ", в составе которого пять раз выигрывал английскую премьер-лиги и становился победителем Лиги чемпионов 2007/08/
Руни - лучший бомбардир в истории сборной Англии и "МЮ". За национальную команду он забил 53 мяча, а в за "красных дьяволов" отличался 253 раза.
По данным английской прессы, Руни стал частью сделки по Ромелу Лукаку, за которого "МЮ" заплатил "Эвертону" 75 миллионов фунтов.