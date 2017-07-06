Поль Погба подшутил над журналисткой ESPN и столкнул ее в бассейн

Девушка брала интервью у новичка "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Сегодня 13:26
Кадр с видео на YouTube
Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил пошутить над журналисткой издания ESPN, толкнув ее в бассейн. Об этом сообщает "Чемпионат".
До этого корреспондентка брала интервью у новичка "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. В это время Погба находился рядом и обозначал свою радость от перехода бельгийца в стан манкунианцев.
После завершения интервью Погба и Лукаку предложили девушке сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага", в результате чего французский футболист толкнул проигравшую журналистку в бассейн.
До этого корреспондентка брала интервью у новичка "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. В это время Погба находился рядом и обозначал свою радость от перехода бельгийца в стан манкунианцев.
После завершения интервью Погба и Лукаку предложили девушке сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага", в результате чего французский футболист толкнул проигравшую журналистку в бассейн.