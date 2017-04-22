Бекхэм получил награду PFA за заслуги перед футболом

Англичанин играл за "МЮ", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".
Сегодня 13:51
Фото с твиттера ФК "МЮ"
Бывший полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм получил награду PFA Merit Award от английской ассоциации футболистов-профессионалов за заслуги перед футболом.
41-летний Бекхэм провел 265 матчей и забил 62 гола за "Юнайтед" (1991-2003), после чего перешел в мадридский "Реал". Затем он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".
Также на счету Бекхэма 115 игр и 17 голов за сборную Англии.
В 2016 году аналогичную награду получил экс-игрок "МЮ" Райан Гиггз, годом ранее – Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.
41-летний Бекхэм провел 265 матчей и забил 62 гола за "Юнайтед" (1991-2003), после чего перешел в мадридский "Реал". Затем он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".
Также на счету Бекхэма 115 игр и 17 голов за сборную Англии.
В 2016 году аналогичную награду получил экс-игрок "МЮ" Райан Гиггз, годом ранее – Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.