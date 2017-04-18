Стивен Джеррард сыграет за "Ливерпуль" в товарищеском матче

За "красных" на поле выйдут еще три бывших игрока.
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Бывший полузащитник Стивен Джеррард сыграет в товарищеском матче за "Ливерпуль". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Он примет участие в игре против "Сиднея", которая пройдет в Австралии в мае после завершения сезона.
Вместе с Джеррардом за "Ливерпуль" также сыграют бывшие футболисты клуба Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман, уже завершившие карьеры.
"Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду тренировать Стивена Джеррарда, я бы ответил "Да! Фантастика!". Самое лучшее - это то, что я увидел в глазах Стивена, когда спросил его по поводу этой идеи:"Хотел бы ты сыграть?". Я думал, мне придется убеждать его. Он ответил: "Да, конечно, когда?".
Это действительно здорово. Джеррард - футболист на все 100 процентов, и на все 100 процентов он игрок "Ливерпуля". Он с нетерпением ждет этого матча", - цитирует Sports.ru главного тренера Юргена Клоппа.
Отметим, что Джеррард завершил карьеру в ноябре 2016 года. Его последним клубом был "Лос-Анджелес Гэлакси", а до этого он на протяжении 17 лет играл за родной "Ливерпуль".
Он примет участие в игре против "Сиднея", которая пройдет в Австралии в мае после завершения сезона.
Вместе с Джеррардом за "Ливерпуль" также сыграют бывшие футболисты клуба Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман, уже завершившие карьеры.
"Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду тренировать Стивена Джеррарда, я бы ответил "Да! Фантастика!". Самое лучшее - это то, что я увидел в глазах Стивена, когда спросил его по поводу этой идеи:"Хотел бы ты сыграть?". Я думал, мне придется убеждать его. Он ответил: "Да, конечно, когда?".
Это действительно здорово. Джеррард - футболист на все 100 процентов, и на все 100 процентов он игрок "Ливерпуля". Он с нетерпением ждет этого матча", - цитирует Sports.ru главного тренера Юргена Клоппа.
Отметим, что Джеррард завершил карьеру в ноябре 2016 года. Его последним клубом был "Лос-Анджелес Гэлакси", а до этого он на протяжении 17 лет играл за родной "Ливерпуль".