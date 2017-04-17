Джон Терри написал "Челси" прощальное письмо

Футболист объяснил свой уход из клуба.
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Защитник и капитан "Челси" Джон Терри, который по окончании сезона покинет лондонскую команду, написал прощальное письмо, сообщает "Чемпионат.сом".
В своем обращении футболист поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича.
"С большим волнением могу подтвердить, что это мой последний сезон в качестве игрока "Челси". Для меня и моей семьи это было важнейшее решение в жизни. Я чувствую, что могу еще поиграть, но в "Челси" время будет ограничено, поэтому настал момент для нового вызова.
Я благодарен родителям, маме, папе, брату, "Челси" за предоставленную мне возможность и поддержку при осуществлении мечты.
В числе прочего хочу поблагодарить владельца "Челси" Романа Абрамовича. Мы, игроки, получили возможность реализовать свои профессиональные желания, а для "Челси" наступила новая эра. Клуб стал одним из самых успешных в мире и соответствует нашим амбициям. Поэтому лично благодарю Романа Абрамовича, совет директоров, который неустанно работает, чтобы клуб продолжал развиваться как на поле, так и за его пределами.
"Челси" - это моя жизнь. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам, которые были рядом на протяжении многих лет. Для меня было честью плечом к плечу выходить на многие футбольные баталии.
Никогда не смогу выразить свою любовь к фанатам. Поддержка болельщиков всегда была феноменальной. Вы сыграли важную роль в моем успехе, вдохновляли меня и команду, чтобы выигрывать как можно больше трофеев.
Хочу подчеркнуть, что футбольное путешествие еще не окончено. Но до конца сезона я сосредоточен на том, чтобы помочь "Челси" и тренеру. Я горжусь, что являюсь капитаном "Челси", и надеюсь однажды вернуться в команду уже в другом статусе", - написал Терри.
Напомним, в "Челси" 36-летний футболист играет на протяжении 22 лет. Накануне защитник объявил об уходе из лондонского клуба после окончания сезона.