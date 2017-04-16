Десять клубов английской премьер-лиги интересуются Джоном Терри

Защитник покинет "Челси" после 19 лет в клубе.
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Джон Терри. Фото с сайта wallsdesk.com
Капитан "Челси" Джон Терри может продолжить карьеру в другой команде английской премьер-лиги.
Вчера, 17 апреля, защитник объявил об уходе из лондонского клуба после окончания сезона.
По данным Daily Mail, сразу десять клубов АПЛ интересуются Терри. Среди них - "Вест Бромвич", "Сток Сити" и "Борнмут", которые уже делали предложения игроку в январе.
Сам Терри пока не имеет никаких предпочтений. Защитник собирается рассмотреть все варианты и потом принять решение.
36-летний Терри выступает за "Челси" с 1998 года. За это время он провел 713 матчей, забил 66 голов и выиграл 16 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула и Лигу чемпионов. Ему принадлежит третье место в списке рекордсменов клуба по количеству игр.
В этом сезоне Терри потерял место в стартовом составе "Челси". В АПЛ на его счету всего пять матчей.
Вчера, 17 апреля, защитник объявил об уходе из лондонского клуба после окончания сезона.
По данным Daily Mail, сразу десять клубов АПЛ интересуются Терри. Среди них - "Вест Бромвич", "Сток Сити" и "Борнмут", которые уже делали предложения игроку в январе.
Сам Терри пока не имеет никаких предпочтений. Защитник собирается рассмотреть все варианты и потом принять решение.
36-летний Терри выступает за "Челси" с 1998 года. За это время он провел 713 матчей, забил 66 голов и выиграл 16 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула и Лигу чемпионов. Ему принадлежит третье место в списке рекордсменов клуба по количеству игр.
В этом сезоне Терри потерял место в стартовом составе "Челси". В АПЛ на его счету всего пять матчей.