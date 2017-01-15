Тренер "Челси" выпросил у журналиста торт во время пресс-конференции

Забавный случай произошел после матча с "Лестером".
Сегодня 14:56
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Главный тренер лондонского"Челси" Антонио Конте выпросил у журналиста кусок торта на пресс-конференции после матча 21-го тура английской премьер-лиги с "Лестером".
"Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую. Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден", - сказал Конте.
Напомним, сам матч завершился победой подопечных Конте со счетом 3:0. "Челси" возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Действующий чемпион Англии "Лестер" идет 15-м с 21 очком.
"Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую. Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден", - сказал Конте.
Напомним, сам матч завершился победой подопечных Конте со счетом 3:0. "Челси" возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Действующий чемпион Англии "Лестер" идет 15-м с 21 очком.