"Манчестер Юнайтед" впервые с сентября 2009 года одержал восемь побед подряд

Уэйн Руни повторил рекорд Бобби Чарльтона.

Вчера 22:38 Tweet

Фото с сайта mirror.co.uk

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в матче 1/32 финала Кубка Англии.



Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Уэйн Руни (7-я минута), Антони Марсьяль (15-я) и дважды Маркус Рэшфорд (75-я, 79-я).



Для Руни мяч в ворота "Рединга" стал 249-м в футболке "Манчестер Юнайтед", что позволило 32-летнему форварду сравняться по этому показателю с рекордсменом клуба Бобби Чарльтоном.



Таким образом, "Юнайтед" одержал восьмую победу во всех турнирах подряд. В предыдущий раз манкунианцы выигрывали восемь встреч кряду в сентябре 2009 года.

