"Лестер" подал апелляцию на удаление Джейми Варди

В этом сезоне на счету форварда пять голов в АПЛ.

Джейми Варди. Фото с сайта Independent.co.uk

Английский "Лестер" на официальном сайте сообщил, что клуб оспорит удаление нападающего Джейми Варди в матче 17-го тура премьер-лиги со "Стоком".



На 28-й минуте Варди получил прямую красную карточку за подкат на сопернике. В его отсутствие клуб пропустил два гола в первом тайме, но после перерыва сумел отыграться и избежал поражения - 2:2.







В "Лестере" надеются, что Футбольная ассоциация Англии отменит решение арбитра Крэйга Поусона, а Варди сможет помочь команде в следующем туре.



В этом сезоне 29-летний Варди сыграл 17 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал три голевых передачи.