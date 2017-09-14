Казахстанец стал пятым на чемпионате мира по велоспорту среди юниоров

Соревнования в норвежском Бергене завершатся 24 сентября.
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Фото с личной страницы Игоря Чжана в Инстаграме
Казахстанский велогонщик Игорь Чжан вошел в топ-5 лучших на чемпионате мира среди юниоров, сообщает Velolive.com.
Такого успеха спортсмен добился во время гонки с раздельным стартом на 21,1 километра. В этом виде соревновательной программы победу одержал британец Томас Пидкок - 28 минут, две секунды и 15 сотых.
Чжан отстал от Пидкока на 23 секунды и 66 сотых, что позволило в итоге завершить гонку на пятой строчке. Второе место занял итальянец Антонио Папио. Следом за ним финишировал Филип Мацейчук из Польши.
Мировое первенство стартовало в норвежском Бергене 17 сентября. Соревнования продлятся неделю и завершатся 24 сентября групповой гонкой. В старте участвуют спортсмены нескольких возрастных категорий (от юношей и девочек до мужчин и женщин).
Такого успеха спортсмен добился во время гонки с раздельным стартом на 21,1 километра. В этом виде соревновательной программы победу одержал британец Томас Пидкок - 28 минут, две секунды и 15 сотых.
Чжан отстал от Пидкока на 23 секунды и 66 сотых, что позволило в итоге завершить гонку на пятой строчке. Второе место занял итальянец Антонио Папио. Следом за ним финишировал Филип Мацейчук из Польши.
Мировое первенство стартовало в норвежском Бергене 17 сентября. Соревнования продлятся неделю и завершатся 24 сентября групповой гонкой. В старте участвуют спортсмены нескольких возрастных категорий (от юношей и девочек до мужчин и женщин).