"Горный король", или какие ещё майки будут разыгрываться на велогонке "Тур Алматы"

Старт двухдневной гонки состоится 30 сентября.
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Расширение границ соревновательной программы велогонки "Тур Алматы" до двух этапов позволит гонщикам бороться сразу в нескольких классификациях. Впервые за историю алматинского старта будет выявлен "горный король". Основные очки будут добываться во время нового этапа с тяжелым подъемом первой категории на "Медеу". Подробности в материале Vesti.kz.
Впервые майка лидера "Тур Алматы" была вручена в 2016-ом. Это стало одним из прошлогодних новшеств велогонки. И первым, кто ее примерил, стал казахстанец Алексей Луценко из велокоманды "Астана".
Теперь лучший "генеральщик" будет определяться после каждого этапа. То есть, "Тур Алматы" в этом плане придерживается мировых стандартов.
В этом году наличие двух этапов соревновательной программы, а также разнообразный ландшафт - от равнины до горного подъема - позволил расширить список личных "трофеев".Теперь в борьбу вступят представители сразу нескольких специализаций. Будь то спринтер, или специалист по подъемам - очки можно набирать уже на первом этапе.
Одно из новшеств - майка "горного короля". Во время первого этапа "горняки" разыграют очки во время промежуточного финиша. Отметка будет находиться на 32 километре дистанции, где четверо первых получат пять, три, два и одно очко соответственно.
Основная же "разборка" горных мастеров будет происходить на втором этапе "Тура Алматы". Улучшить свои позиции в горной классификации можно будет сразу на четырех промежуточных точках - на 34,7, 68,8, 99,5 и 156,7 километров.
Главная проверка на прочность и кульминация всей велогонки состоится во время преодоления подъема на "Медеу", длительность которого составит 15 километров. "Вершине" присуждена первая категория сложности (градиент 7 процентов), что увеличит количество очков, разыгрываемых среди горовосходителей. Максимальная высота решающего отрезка составит 1 700 метров над уровнем моря. Предполагается, что именно здесь будет определяться судьба победителя всей велогонки.
В свою очередь спринтерам предстоит борьба за очковую классификацию. Промежуточные финиши будут расположены во время двух этапов - на определенных кругах. "Лучший активный гонщик" примерит майку зеленого цвета.
В отдельной специальной классификации смогут участвовать только гонщики-казахстанцы. Лучший в этом зачете наденет так называемую "Национальную" майку, дизайн которой выполнен согласно главным цветам страны.
Напомним, профессиональная велогонка "Тур Алматы" проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня - 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.
Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами - это все состоится 28 сентября.
Фото организаторов "Тур Алматы"