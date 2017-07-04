Велокоманда "Астана" посвятила победу на этапе "Тур де Франс" 20-летию столицы Казахстана

На "Тур де Франс" пройдет шестой этап: 216 километров от города Везуль до Труа.
Сегодня 11:15
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Александр Винокуров. Фото с сайта astanaproteam.kz
Генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров поделился своими эмоциями после победы его подопечного Фабио Ару на пятом этапе супермногодневки "Тур де Франс".
"Мы по-особенному настраивались на этот этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку "Тур де Франс". Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. В нашей стране большой праздник, и мы дарим эту победу всем казахстанцам!" - приводит слова генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова Astanaproteam.kz.
Напомним, что пятый этап "Тур де Франс" стартовал в городе Виттель. За три километра до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер "Астаны" Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.
Второе место на пятом этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финишировал 16-м через одну минуту и семь секунд.
Крис Фрум возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на третье место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).
Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.
Теперь на "Тур де Франс" пройдет шестой этап: 216 километров от города Везуль до Труа.
"Мы по-особенному настраивались на этот этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку "Тур де Франс". Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. В нашей стране большой праздник, и мы дарим эту победу всем казахстанцам!" - приводит слова генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова Astanaproteam.kz.
Напомним, что пятый этап "Тур де Франс" стартовал в городе Виттель. За три километра до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер "Астаны" Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.
Второе место на пятом этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финишировал 16-м через одну минуту и семь секунд.
Крис Фрум возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на третье место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).
Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.
Теперь на "Тур де Франс" пройдет шестой этап: 216 километров от города Везуль до Труа.