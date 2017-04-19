Прямая трансляция жеребьевки четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу

Начало в 11:00.
Сегодня 09:40
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Фото с сайта footboom.kz
Сегодня, 21 апреля, в Астане состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Начало в 11:00 по столичному времени. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию.
Напомним, в четвертьфинале турнира примут участие следующие команды: "Кайрат", "Окжетпес", "Ордабасы", "Иртыш", "Актобе", "Атырау", "Жетысу" и "Шахтер".
Напомним, обладателем Кубка прошлого года является ФК "Астана", который выбыл на стадии 1/8-й.
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