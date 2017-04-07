"Окжетпес" разгромил "Махтаарал" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Матч 1/8-й прошел в ЮКО.
Сегодня 16:49
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Игорь Юрин. Фото с сайта kazfootball.kz
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Махтаарал - Окжетпес 1:4
Голы: Марочкин, 15 (0:1); Федин, 22 (0:2); Юрин, 27 (0:3); Чертов, 44 (0:4); Набиев, 60 (1:4)
1/8 финала
Махтаарал - Окжетпес 1:4
Голы: Марочкин, 15 (0:1); Федин, 22 (0:2); Юрин, 27 (0:3); Чертов, 44 (0:4); Набиев, 60 (1:4)
Кокшетауский "Окжетпес" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8-й финала команда разгромила "Махтаарал" из первой лиги со счетом 4:1. Встреча проходила в Атакенте в Южно-Казахстанской области.
В составе победителей, которые все свои мячи забили в первом тайме, голами отметились Александр Марочкин ('15), Максим Федин ('22, пенальти), Игорь Юрин ('27) и Даниил Чертов ('44). Гол престижа за "Махтаарал" оформил Ельмар Набиев на 60-й минуте.
Напомним, первым четвертьфиналистом Кубка Казахстана ранее стал ФК "Атырау".