Прямая трансляция матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Открывать игровой день будет встреча в 14:00, а закрывать - игра в 19:30.
Сегодня 13:30
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Сегодня, 19 марта, состоятся матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Открывать игровой день будет встреча в Шымкенте между местным "Кыраном" и "Атырау", начало в 14:00. Через час начнется матч "Махтаарала" с кокшетауским "Окжетпесом".
На 16:00 намечено начало двух игр: петропавловский "Кызыл-Жар СК" примет шымкентский "Ордабасы", а талдыкорганский "Жетысу" - "Астану".
В 17:30 начнется игра между костанайским "Тоболом" и карагандинским "Шахтером", в 18:00 - между уральским "Акжайыком" и "Актобе", в 19:00 - между павлодарским "Иртышом" и кызылординским "Кайсаром".
Завершится игровой день матчем в Алматы, где местный "Кайрат" сыграет с "Таразом". Начало трансляции в 19:30 на телеканале KazSport. Остальные игры покажет ПФЛК-ТВ.
"Кыран" - "Атырау"
"Махтаарал" - "Окжетпес"
"Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы"
"Жетысу" - "Астана"
"Тобол" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Актобе"
"Иртыш" - "Кайсар"
Открывать игровой день будет встреча в Шымкенте между местным "Кыраном" и "Атырау", начало в 14:00. Через час начнется матч "Махтаарала" с кокшетауским "Окжетпесом".
На 16:00 намечено начало двух игр: петропавловский "Кызыл-Жар СК" примет шымкентский "Ордабасы", а талдыкорганский "Жетысу" - "Астану".
В 17:30 начнется игра между костанайским "Тоболом" и карагандинским "Шахтером", в 18:00 - между уральским "Акжайыком" и "Актобе", в 19:00 - между павлодарским "Иртышом" и кызылординским "Кайсаром".
Завершится игровой день матчем в Алматы, где местный "Кайрат" сыграет с "Таразом". Начало трансляции в 19:30 на телеканале KazSport. Остальные игры покажет ПФЛК-ТВ.
"Кыран" - "Атырау"
"Махтаарал" - "Окжетпес"
"Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы"
"Жетысу" - "Астана"
"Тобол" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Актобе"
"Иртыш" - "Кайсар"