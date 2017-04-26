На первом этапе Кубка мира по мас-рестлингу в Алматы выступит двукратная чемпионка мира

Старт соревнований состоится завтра, 29 апреля.

Завтра, 29 апреля, в южной столице будет дан старт первому этапу Кубка мира по мас-рестлингу. В Алматы выступят представители 13 стран. В общей сложности около 115 спортсменов подтвердили свое участие. Подробности соревнований, озвученные на предстартовой пресс-конференции, в материале Vesti.kz.



Самыми многочисленными делегациями являются сборные России, Кыргызстана и Казахстана. На алматинском помосте выступят чемпионы мира, Европы, Азии и других крупнейших международных турниров. Победители же Кубка мира (по сумме трех этапов) традиционно получат бриллиант.







"Структура Кубка мира состоит, как известно, из трех этапов. Первый вот начнется уже завтра в Алматы. Потом переедем в Прагу (Чехия), и завершится турнир в Москве, где пройдет заключительный этап. Победитель будет определяться по сумме набранных очков на всех этапах. За первое место дается 16 очков, за второе - 12 и за третье 10. Начиная с четвертой строчки, очки присуждаются по мере убывания с шагом в минус один. Так что те, кто приехал в Алматы, уже имеет преимущество над теми, кто включится в борьбу со второго этапа. Есть у нас и призовой фонд, который будет распределяться среди победителей и призеров. На этапах это 20 тысяч рублей (победитель). Лучшие спортсмены в своих категориях по итогам всего Кубка также получат и бриллиант. Что касается наградных элементов, то у нас предусмотрены эксклюзивные медали и кубки. Всем удачи",- сообщил генеральный секретарь международной Федерации мас-рестлинга Иннокентий Григорьев.







"Приятно отметить, что мы двигаемся в правильном направлении. Развитие мас-рестлинга в Казахстане привело к проведению соревнований такого уровня. Это означает, что нам доверяют, что заметили старания. Мы стараемся подключить к занятиям этого вида спорта все регионы и на данном этапе справляемся с нашей задачей. Есть уже свои призеры международных турниров. Надеюсь, сможем отличиться и на Кубке мира. Пусть все участники почувствуют гостеприимство и комфорт, пребывая в Алматы", - сказал президент федерации мас-рестлинга Талап Иматалиев.



Также в рамках пресс-конференции с небольшим отчетом выступила представитель Германии Мартина Оллиш, которая является чемпионкой Европы.







"Мы развиваем мас-рестлинг во всей Германии. Вводим этот вид спорта в школьную программу, пропагандируем среди различных возрастных групп. Проводим соревнования, привлекая представителей силовых видов спорта", - отметила чемпионка Европы Мартина Оллиш.



Для Казахстана проведение соревнований по мас-рестлингу такого высокого уровня будет являться первым опытом. До этого была организация соревнований среди юниоров.







"Казахстан уже во второй раз становится площадкой для международного старта. В прошлом году состоялся турнир среди юношей. Мы видим, что страна развивает мас-рестлинг. Надеемся, что и в дальнейшем сможет принимать крупные соревнования азиатского континента и мирового уровня", - добавил Григорьев.



Одной из самых многочисленных команд является сборная России, которая выставит первый, второй и третий составы (67 человек). Стоит отметить, что в Алматы выступит двукратная чемпионка мира из России Татьяна Григорь, не проигравшая ни одной схватки в карьере.







"Пока ехали в автобусе из аэропорта, успели заметить, что город очень красивый, очень зеленый, цветущий. У нас в Якутске еще до сих пор снег лежит. Мне все очень нравится. Теперь будем изучать город. Что касается моей карьеры, то завершать пока не собираюсь. Как говорится, не дождетесь", - отметила Григорь.



Лидер сборной Казахстана Александр Краснов выразил полную готовность к соревнованиям. При этом именно от него ожидают завоевание медали.







"Для меня это не первое участие на международном помосте. Два раза был в призерах на мировом старте, побежал на чемпионате Азии. Как и для любого спортсмена, одна из задач - это отстоять честь страны, а также поспособствовать развитию этого вида спорта в Казахстане. Надеюсь, мои победы и достижения помогут в этом. Что касается соревнований, то я никогда заранее не загадываю. В основном, мое выступление - это импровизация. Но могу сказать одно: я всегда готов", - отметил Краснов.



Добавим, что первый этап Кубка мира по мас-рестлингу состоится в Алматы с 29 по 30 апреля. 28 апреля пройдет официальное взвешивание участников турнира. Местом проведения соревнований выбран ТРЦ Grand Park.



























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