На первом этапе Кубка мира по мас-рестлингу в Алматы выступит двукратная чемпионка мира

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:2
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:0
Рузаевка Акжайык (мол) 0:1
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:2
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
>>>
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:2
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:0
Рузаевка Акжайык (мол) 0:1
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 0:0
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:2
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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На первом этапе Кубка мира по мас-рестлингу в Алматы выступит двукратная чемпионка мира

Старт соревнований состоится завтра, 29 апреля.

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Фото Vesti.kz
Фото Vesti.kz

Завтра, 29 апреля, в южной столице будет дан старт первому этапу Кубка мира по мас-рестлингу. В Алматы выступят представители 13 стран. В общей сложности около 115 спортсменов подтвердили свое участие. Подробности соревнований, озвученные на предстартовой пресс-конференции, в материале Vesti.kz.

Самыми многочисленными делегациями являются сборные России, Кыргызстана и Казахстана. На алматинском помосте выступят чемпионы мира, Европы, Азии и других крупнейших международных турниров. Победители же Кубка мира (по сумме трех этапов) традиционно получат бриллиант.



"Структура Кубка мира состоит, как известно, из трех этапов. Первый вот начнется уже завтра в Алматы. Потом переедем в Прагу (Чехия), и завершится турнир в Москве, где пройдет заключительный этап. Победитель будет определяться по сумме набранных очков на всех этапах. За первое место дается 16 очков, за второе - 12 и за третье 10. Начиная с четвертой строчки, очки присуждаются по мере убывания с шагом в минус один. Так что те, кто приехал в Алматы, уже имеет преимущество над теми, кто включится в борьбу со второго этапа. Есть у нас и призовой фонд, который будет распределяться среди победителей и призеров. На этапах это 20 тысяч рублей (победитель). Лучшие спортсмены в своих категориях по итогам всего Кубка также получат и бриллиант. Что касается наградных элементов, то у нас предусмотрены эксклюзивные медали и кубки. Всем удачи",- сообщил генеральный секретарь международной Федерации мас-рестлинга Иннокентий Григорьев.



"Приятно отметить, что мы двигаемся в правильном направлении. Развитие мас-рестлинга в Казахстане привело к проведению соревнований такого уровня. Это означает, что нам доверяют, что заметили старания. Мы стараемся подключить к занятиям этого вида спорта все регионы и на данном этапе справляемся с нашей задачей. Есть уже свои призеры международных турниров. Надеюсь, сможем отличиться и на Кубке мира. Пусть все участники почувствуют гостеприимство и комфорт, пребывая в Алматы", - сказал президент федерации мас-рестлинга Талап Иматалиев.

Также в рамках пресс-конференции с небольшим отчетом выступила представитель Германии Мартина Оллиш, которая является чемпионкой Европы.



"Мы развиваем мас-рестлинг во всей Германии. Вводим этот вид спорта в школьную программу, пропагандируем среди различных возрастных групп. Проводим соревнования, привлекая представителей силовых видов спорта", - отметила чемпионка Европы Мартина Оллиш.

Для Казахстана проведение соревнований по мас-рестлингу такого высокого уровня будет являться первым опытом. До этого была организация соревнований среди юниоров.



"Казахстан уже во второй раз становится площадкой для международного старта. В прошлом году состоялся турнир среди юношей. Мы видим, что страна развивает мас-рестлинг. Надеемся, что и в дальнейшем сможет принимать крупные соревнования азиатского континента и мирового уровня", - добавил Григорьев.

Одной из самых многочисленных команд является сборная России, которая выставит первый, второй и третий составы (67 человек). Стоит отметить, что в Алматы выступит двукратная чемпионка мира из России Татьяна Григорь, не проигравшая ни одной схватки в карьере.



"Пока ехали в автобусе из аэропорта, успели заметить, что город очень красивый, очень зеленый, цветущий. У нас в Якутске еще до сих пор снег лежит. Мне все очень нравится. Теперь будем изучать город. Что касается моей карьеры, то завершать пока не собираюсь. Как говорится, не дождетесь", - отметила Григорь.

Лидер сборной Казахстана Александр Краснов выразил полную готовность к соревнованиям. При этом именно от него ожидают завоевание медали.



"Для меня это не первое участие на международном помосте. Два раза был в призерах на мировом старте, побежал на чемпионате Азии. Как и для любого спортсмена, одна из задач - это отстоять честь страны, а также поспособствовать развитию этого вида спорта в Казахстане. Надеюсь, мои победы и достижения помогут в этом. Что касается соревнований, то я никогда заранее не загадываю. В основном, мое выступление - это импровизация. Но могу сказать одно: я всегда готов", - отметил Краснов.

Добавим, что первый этап Кубка мира по мас-рестлингу состоится в Алматы с 29 по 30 апреля. 28 апреля пройдет официальное взвешивание участников турнира. Местом проведения соревнований выбран ТРЦ Grand Park.













Фото Vesti.kz

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