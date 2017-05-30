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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
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Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
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Аят Шахтер
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Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
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Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
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Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
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Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Специалист рассказал о зарплатах тренеров и главных проблемах детского футбола в Казахстане

Он также привел в пример Курбана Бердыева.

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

В детско-юношеском футболе по-прежнему хватает проблем, но не всегда на них обращают должное внимание. В связи с этим корреспондент Vesti.kz решил побеседовать с директором алматинской футбольной школы молодежи (ФШМ) Агадилдой Хасеновым и узнать об истинном положении дел с нашим резервом. 

Кто лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Кто лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

- Часто приходится слышать о развитии детско-юношеского футбола в  стране. Так ли это на самом деле?  

- То, что детско-юношеский футбол развивается, это естественно. Футбол популярен среди детей и родителей. В том числе благодаря успехам юношеской и молодежной сборных команд Казахстана. Также федерация немало сделала, чтобы в регионах функционировали футбольные центры, где бы более профессионально готовили детей. 

Другое дело, детский футбол развивается не так системно, как хотелось бы, возможности у детских школ небольшие. Например, из 12 клубов, участвующих в чемпионате города Алматы, только "Кайрат", СДЮСШОР и наш ФШМ имеют свои базы. Главная проблема детского футбола - отсутствие инфраструктуры. Детский футбол сможет системно развиваться тогда, когда государство повернется лицом к нему. От этого государство ничего не потеряет, потому что это социальный проект и футболом занимаются именно дети налогоплательщиков. 

К сожалению, инфраструктуры даже в Алматы не хватает, не говоря уже о других регионах. Если тот же Кожагапанов, заместитель министра культуры и спорта РК, будет с государственной точки зрения реализовывать программу строительства крытых манежей и часть госбюджетных средств клубов направлять на развитие детско-юношеского футбола, это будет системным подходом к проблемам в спортивной отрасли.

Кроме того, было бы неплохо, если бы акиматы акцентировали внимание не только на проведении каких-то соревнований, что тоже неплохо, но и на строительстве полей, манежей и залов. Тогда для детей будет создана шаговая доступность, чтобы они не ехали из одной части города в другую. У них должна быть возможность заниматься футболом неподалеку от дома. Чем больше детей вовлекут в футбол, тем больше будет талантов.



- Но те же акиматы без государственной программы не будут ничего строить. Их нужно расшевелить. А кто этим должен заниматься? Федерация?

- Федерация, конечно, должна инициировать все это, но это общественная организация. Необходимой силы не имеет. О чем говорить, если сама федерация не имеет своей базы. По идее, ей стоило бы выделить земельный участок, где бы под ее наблюдением была возведена база с двумя полями. Правда, с землей сейчас проблема, особенно в Алматы. Например, наш ФШМ имеет свою базу в Кулагере. Однако у нас есть возможность продлевать аренду только на каждые пять лет. В связи с чем непросто привлечь инвесторов. Хотя за счет своих средств постелили искусственное поле, а также натуральное, за которым постоянно следим. Если бы давали аренду на 20-30 лет, можно было бы говорить о привлечении дополнительных средств на строительство основательной базы. А сейчас никто не станет давать деньги, когда земля сдается в аренду только на пять лет.

- Когда в последний раз продлевали аренду?

- В 2014 году, при этом представил проект манежа и просил о продлении аренды на десять лет. Мне ответили: "это хорошее дело, но продлить можем только на пять лет". Может быть, это связано с тем, что наш участок находится в природно-охранной зоне. В то же время здесь построены акимат и ЦОН Жетысуского района. 

- У вас же не фабрика, а тренировочная база для детей, нуждающаяся в постоянном развитии.

- Да. Функциональность нашей школы - социальная.

- Как бы не забрали у вас землю под строительство торгового центра или еще чего-нибудь.

- Насколько мне известно, такие попытки имели место, но нашлись люди, спасибо Есимову, которые сказали, зачем их убирать, если есть поля, где дети могут играть в футбол.



- Наверное, вас спасло то, что предыдущий аким был спортивным человеком, любившим, кстати, футбол.

- Скорее всего. Вообще, я бы поддержал все частные детские школы, потому что они тоже могут готовить достойные кадры. Понятно, что бывают неплатежеспособные семьи, в которых есть способные детишки, для них, по мере возможности, можно проводить занятия бесплатно. В любом случае детскому футболу следует уделять более пристальное внимание. 

- Сколько у вас получают детские тренеры?

- Зависит от численности группы. Если у тренера занимаются около 30 человек, то в месяц он получает в районе 150 тысяч тенге, кто-то зарабатывает 100 тысяч. Но с наступлением холодов группа сразу редеет, что также сказывается на зарплате тренера. У нас нет своего зала, а найти свободный зал непросто. Да и то он требует дополнительных затрат.

- В этой ситуации было бы неплохо, если бы государство софинансировало оплату тренеров. Не будет их труд достойно оплачиваться, не будет и качества. 

- Согласен. Но помощь должна быть в пользу развития инфраструктуры и обеспечения школ инвентарем, экипировкой и так далее. 

- Часто сталкиваетесь с тем, что из-под носа таких школ, как у вас, клубы вроде "Кайрата" переманивают к себе более талантливых ребят?

- "Кайрат" все время ищет и выдергивает детей из разных школ. Мы ничего не можем сделать, потому что контракт с игроком подписывается только с 16 лет. При этом понимаем, что в "Кайрате" созданы более лучшие условия. Разве что по тренерам можно поспорить. Там много молодых специалистов, а чтобы хорошо воспитать игрока, тренер обязан иметь социальный опыт, быть личностью. 

Ко всему прочему, "Кайрат" обязан четко следовать регламенту ФИФА и КФФ, а именно выплачивать компенсацию тем школам, из которых переманивал молодых футболистов, а именно по 500 тысяч тенге за каждый год его обучения с 12 лет как только подпишет первый профессиональный контракт.  

Например, наш воспитанник Илья Караваев выступает за "Кайрат А" в первой лиге. Перспективный вратарь. До 23 лет мы имеем право получить за него компенсацию в размере трех миллионов тенге, так как он занимался у нас шесть лет. Увы, эта сумма пока не выплачивается. Мне кажется, "Кайрату" необходимо проявлять солидность по отношению к другим детским футбольным школам.



- Турысбек также является вашим воспитанником?

- Да, он занимался у нас с 11 до 18 лет. Правда, по нему дело обстоит иначе. Турысбек уходил сначала в "Сункар", потом в "Спартак", "Жетысу". В платежеспособном "Кайрате" оказался, когда ему было 24 года, соответственно, мы не можем рассчитывать на компенсацию. Как бы то ни было, такие переходы  должны контролироваться федерацией футбола в пользу детско-юношеских школ. 

- Приходилось ли вам своих игроков отстаивать в правовом поле?

- Был момент в 2011 году. Пришлось нанимать юриста, ездившего в Астану для разбирательства по некоторым нашим игрокам, оказавшихся в дубле "Кайрата". За них алматинская команда должна была нам десять миллионов тенге, но палата по разрешению споров обязала выплатить только три с половиной миллиона. И за это спасибо.

- К сожалению, это проблема всего нашего детско-юношеского футбола. 

- Да. В свое время мы своих воспитанников отдали "Рубину". Имею в виду Александра Петухова и Илью Воротникова. По ним я ездил в 2004 году в Москву, встречался с Курбаном Бердыевым. И казанцы сразу рассчитались.Тогда Бердыев поступил солидно. К сожалению, такая солидность у наших клубов отсутствует. 

Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), АФК "Кайрат" (2), ПФЛК (3).

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
алим Сегодня 16:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 167
Правильно все сказал !!!
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Бейбут Есмурзин Сегодня 16:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1673
Сократит зарплат нашим звёздам футбола всем, даже чиновникам футбола ФФК. На эти деньги Набирать легионеров толковых, молодых, с именами набрать хороших спецов тренеров для детей и молодёжи. А срезать зарплату можно и на 50% и то много им будет остальные 50 %, не нравится пускай лучше играют легла или пускай Европу едут покажут себя. И вообще народ должен решать они налоги плотят, ещё таких спецов как Бородюк устроит какую нибудь школу учителем физкультуры и обижать с зарплатой.
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Zhum Сегодня 16:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1377
ФШМ молодцы. Держатся. тот же СДЮШОР4 недолго продержался. Им БЫ все эти возможности БоранЬая,но увы и ах. ФШМ, СДЮШОР2,Енбек и другие ПАШУТ на чистом энтузиазме и поддержке родителей,и то им не дают возможность воспитывать будущее Казахстана. Отличная школа была Цесна. Кайрат перекупил,и...И... тренеров уволили,череп с малико и иностранцем под себя начали набирать,а толку ... А тех кто старые по увольняли к сожалению... Как мне сказали молодые мол коммуникабельные...Но видели бы как детишки 99-2000 годов бежали к своим тренерам видя их на стадионе... Как говаривал герой фильма -КОРРУПЦИЯ погубит эту страну...И футбол не исключение
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Fankz Сегодня 17:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6620
Что за наезды на "Кайрат"? Мне кажется, что родители будут просто счастливы, если их детишек возьмут в Академию "Кайрата", потому что это серьезный шанс. По поводу "платить", может как-то неграмотно оформили? не стал бы "Кайрат" зажимать.
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Марат Токтаев Сегодня 18:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Fankz, !!! )))
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Argimbaev Serik Сегодня 18:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3122
Fankz, не надо слепо фанатствовать. Порядок должен быть везде, должен - заплати.
Это должно и Кайрата, и Астаны, и Ордабасы касаться, и всех других.
У нас привыкли все бесплатно игроков выдергивать, нет порядка. То же самое ХК Барыс - повыдергивали из Торпедо Оскемен всех хоккеистов бесплатно в свое время, и сейчас тоже - захотел забрал, захотел вернул в состав.
Мы живем в эпоху рынка - нужно за все платить. А не так - для тебя должно быть честью готовить бесплатно нам игроков. Даже Рубин и тот заплатил, хотя мог и прокидать. А наши привыкли все к халяве.
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