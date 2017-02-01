Спортсменка по результатам голосования обошла восемь соперниц.
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Казахстанка Жансая Абдумалик признана самой красивой шахматисткой Евразии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стоит отметить, что Абдумалик была представлена в голосовании, где конкуренцию ей составляли восемь спортсменок из Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии, Кыргызстана, Азербайджана, Польши.
По результатам продолжительного голосования Жансая Абдумалик набрала 9 136 голосов. Это позволило ей обойти конкуренток в споре за звание. Ближайшей преследовательницей и обладательницей второго места стала Сарвиноз Курбонбоева из Узбекистана (7 848 голосов). Третье место досталось шахматистке из Таджикистана Мутрибе Хотами (653 голоса).
"Я не ожидала, что приму участие в конкурсе на самую красивую шахматистку Евразии. Такие моменты - большая редкость в шахматах. Организаторы молодцы, что занимаются популяризацией шахмат таким нестандартным способом, - смеется Жансая. - И, конечно же, приятно победить, одержать победу вне шахматной доски. Спасибо всем, кто голосовал за меня", - прокомментировала Абдумалик.
Добавим, что Абдумалик является женским гроссмейстером и входит в ТОП-50 мирового рейтинга.