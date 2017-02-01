Казахстанка претендует на звание самой красивой шахматистки Евразии

До завершения голосования остался один день.
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Казахстанка Жансая Абдумалик претендует на звание самой красивой шахматистки Евразии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент Абдумалик, ставшая чемпионкой мира до восьми лет в 2008 году, лидирует в голосовании. В свои 17 лет она является сильнейшей шахматисткой Казахстана.
Следом за Жансаей располагаются остальные восемь шахматисток. До завершения опроса остался всего один день. Отдать свой голос можно здесь.
Жансая Абдумалик (Казахстан)
Сарвиноз Курбонбоева (Узбекистан)
Мутриба Хотами (Таджикистан)
Дхиани Дави (Индия)
Алымбай кызы Айжан (Кыргызстан)
Нармин Халафова (Азербайджан)
Мариола Возняк (Польша)
Самаганова Александра (Кыргызстан)
Дорса Дерекхани (Иран)
В материале использованы фотографии с сайта chess.pw.