На чемпионате Алматы по шахматам приняли участие 282 юных спортсмена

Лучшие отправятся на первенство страны в Боровое.

В Алматы состоялся чемпионат города по шахматам среди девочек и мальчиков, передает корреспондент Vesti.kz. Турнир прошел в восьми возрастных категориях.



Выявление сильнейших происходило в категориях до шести, восьми, десяти, 12 и 14 лет. Кроме того, состоялся также молодежный чемпионат города до 16, 18 и 20 лет, в котором приняли участие все сильнейшие шахматисты Алматы, представляющие Академии, школы и клубы. Общее количество участников составило 282.







По регламенту турнира, участники, занявшие с первого по шестое место, получали право представить Алматы на чемпионате Казахстана. Плюс ко всему, шахматисты, ставшие победителями, получали подарок в виде бесплатной поездки на крупный турнир за счет Управлением спорта Алматы. Первенство страны состоится в конце января в Боровом.







Чтобы выявить победителя, участники должны были сыграть девять партий по швейцарской системе с классическим контролем времени (полтора часа каждому игроку до конца партии).







Несмотря на юный возраст большинства спортсменов, им удалось провести полноценную борьбу и проявить свои способности к этому виду спорта. Кроме того, некоторые участники отметились альтернативными достижениями. Так, в группе до 14 лет девочка Дениза Озалп смогла одержать победу в соревнованиях с мальчиками.



По итогам чемпионата, в командном зачете по количеству медалей среди всех шахматных школ города первое место заняла Академия шахмат Жансаи Абдумалик, завоевав 11 медалей. На второй строчке расположилась школа IPCS - пять медалей. Замкнула тройку школа "Прогресс". В ее активе четыре медали.























Фото предоставлены организаторами